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На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами - РИА Новости, 12.11.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
14:09 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kamchatka-1983286285.html
На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами
На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами - РИА Новости, 12.11.2024
На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минздраву усовершенствовать систему обеспечения лекарствами отдаленных районов полуострова, чтобы... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:09
2024-11-12T14:09
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минздраву усовершенствовать систему обеспечения лекарствами отдаленных районов полуострова, чтобы избежать случаев дефицита медикаментов, сообщает пресс-служба правительства края. "Необходимо исправить ситуацию, связанную с нехваткой лекарств. Прошу проанализировать и внести конкретные предложения по тому, что нам необходимо изменить в работе минздрава и подведомственных учреждений, включая "Камчатфармацию", чтобы избежать повторения подобных ситуаций. В ручном режиме нужно обеспечить, чтобы каждое обращение получало свой отклик, а мы обеспечивали доступность лекарств как для федеральных и региональных льготников, так и для граждан, которые хотят приобрести тот или иной препарат в розничной сети", — сказал Солодов. Губернатор добавил, что для решения проблемы с обеспечением лекарствами отдаленных районов краевому предприятию "Камчатфармация" выделены необходимые денежные средства. "Прошу проконтролировать доставку лекарств в отдалённые районы. Мы довели денежные средства до "Камчатфармации", и теперь проблем с закупкой лекарственных препаратов нет", - подчеркнул глава региона. В последние месяцы наблюдается значительный рост обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Они касаются как наличия необходимых лекарств в аптеках, так и вопросов, связанных с их стоимостью, рецептурным обеспечением и новыми лекарственными средствами.
https://ria.ru/20241107/elizovo-1982337822.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов

На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минздраву усовершенствовать систему обеспечения лекарствами отдаленных районов полуострова, чтобы избежать случаев дефицита медикаментов, сообщает пресс-служба правительства края.
"Необходимо исправить ситуацию, связанную с нехваткой лекарств. Прошу проанализировать и внести конкретные предложения по тому, что нам необходимо изменить в работе минздрава и подведомственных учреждений, включая "Камчатфармацию", чтобы избежать повторения подобных ситуаций. В ручном режиме нужно обеспечить, чтобы каждое обращение получало свой отклик, а мы обеспечивали доступность лекарств как для федеральных и региональных льготников, так и для граждан, которые хотят приобрести тот или иной препарат в розничной сети", — сказал Солодов.
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Губернатор добавил, что для решения проблемы с обеспечением лекарствами отдаленных районов краевому предприятию "Камчатфармация" выделены необходимые денежные средства.
"Прошу проконтролировать доставку лекарств в отдалённые районы. Мы довели денежные средства до "Камчатфармации", и теперь проблем с закупкой лекарственных препаратов нет", - подчеркнул глава региона.
В последние месяцы наблюдается значительный рост обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Они касаются как наличия необходимых лекарств в аптеках, так и вопросов, связанных с их стоимостью, рецептурным обеспечением и новыми лекарственными средствами.
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Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир Солодов
 
 
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