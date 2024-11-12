https://ria.ru/20241112/kamchatka-1983286285.html

На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами

На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами - РИА Новости, 12.11.2024

На Камчатке изменят алгоритм обеспечения отдаленных районов лекарствами

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минздраву усовершенствовать систему обеспечения лекарствами отдаленных районов полуострова, чтобы... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:09

2024-11-12T14:09

2024-11-12T14:09

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

владимир солодов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_42cc87a5672845320508576b70c0e7d1.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минздраву усовершенствовать систему обеспечения лекарствами отдаленных районов полуострова, чтобы избежать случаев дефицита медикаментов, сообщает пресс-служба правительства края. "Необходимо исправить ситуацию, связанную с нехваткой лекарств. Прошу проанализировать и внести конкретные предложения по тому, что нам необходимо изменить в работе минздрава и подведомственных учреждений, включая "Камчатфармацию", чтобы избежать повторения подобных ситуаций. В ручном режиме нужно обеспечить, чтобы каждое обращение получало свой отклик, а мы обеспечивали доступность лекарств как для федеральных и региональных льготников, так и для граждан, которые хотят приобрести тот или иной препарат в розничной сети", — сказал Солодов. Губернатор добавил, что для решения проблемы с обеспечением лекарствами отдаленных районов краевому предприятию "Камчатфармация" выделены необходимые денежные средства. "Прошу проконтролировать доставку лекарств в отдалённые районы. Мы довели денежные средства до "Камчатфармации", и теперь проблем с закупкой лекарственных препаратов нет", - подчеркнул глава региона. В последние месяцы наблюдается значительный рост обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Они касаются как наличия необходимых лекарств в аптеках, так и вопросов, связанных с их стоимостью, рецептурным обеспечением и новыми лекарственными средствами.

https://ria.ru/20241107/elizovo-1982337822.html

https://ria.ru/20241106/kamchatka-1982086847.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов