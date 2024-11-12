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В Австрии считают, что Каллас может продлить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.11.2024
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19:51 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kallas-1983393681.html
В Австрии считают, что Каллас может продлить конфликт на Украине
В Австрии считают, что Каллас может продлить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.11.2024
В Австрии считают, что Каллас может продлить конфликт на Украине
Эстонка Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и безопасности может повлиять на продление конфликта на Украине, заявил евродепутат правой... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:51
2024-11-12T19:51
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ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Эстонка Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и безопасности может повлиять на продление конфликта на Украине, заявил евродепутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски. Депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента во вторник обсуждают кандидатуру Каллас взамен уходящего в конце ноября с поста верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля. "Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности может продлить войну на Украине", - приводятся в релизе партии слова австрийского евродепутата. Он сослался на высказывание Каллас, заявившей в ходе своего выступления, что ЕС должен поддерживать Украину, чтобы "обеспечить победу" Киеву. "Подобными заявлениями Кая Каллас дисквалифицирует себя как европейского посланника по иностранным делам и безопасности. Нам нужны четкие подходы к мирным переговорам, а не умышленное затягивание войны и сопутствующих ей смертей", - заявил Вилимски, который является главой делегации АПС в Европарламенте. Как сообщалось ранее, во вторник Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины. По ее утверждению, ЕС отстаивает на Украине "европейскую безопасность и европейские принципы".
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в мире, украина, киев, россия, кайя каллас, жозеп боррель, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Киев, Россия, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европарламент
В Австрии считают, что Каллас может продлить конфликт на Украине

Австрийский евродепутат Вилимски: Каллас может продлить конфликт на Украине

© AP Photo / Omar HavanaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Кая Каллас. Архивное фото
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ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Эстонка Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и безопасности может повлиять на продление конфликта на Украине, заявил евродепутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски.
Депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента во вторник обсуждают кандидатуру Каллас взамен уходящего в конце ноября с поста верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля.
"Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности может продлить войну на Украине", - приводятся в релизе партии слова австрийского евродепутата. Он сослался на высказывание Каллас, заявившей в ходе своего выступления, что ЕС должен поддерживать Украину, чтобы "обеспечить победу" Киеву.
"Подобными заявлениями Кая Каллас дисквалифицирует себя как европейского посланника по иностранным делам и безопасности. Нам нужны четкие подходы к мирным переговорам, а не умышленное затягивание войны и сопутствующих ей смертей", - заявил Вилимски, который является главой делегации АПС в Европарламенте.
Как сообщалось ранее, во вторник Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины. По ее утверждению, ЕС отстаивает на Украине "европейскую безопасность и европейские принципы".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 13:55
 
В миреУкраинаКиевРоссияКайя КалласЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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