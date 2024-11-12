https://ria.ru/20241112/kallas-1983265811.html

Каллас не смогла объяснить, чем отличается от Борелля

Каллас не смогла объяснить, чем отличается от Борелля - РИА Новости, 12.11.2024

Каллас не смогла объяснить, чем отличается от Борелля

Претендующая на должность главы дипломатии ЕС на ближайшие пять лет эстонка Кая Каллас заявила, что отличается от своего предшественника Жозепа Борреля, однако... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:49

2024-11-12T12:49

2024-11-12T12:49

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Претендующая на должность главы дипломатии ЕС на ближайшие пять лет эстонка Кая Каллас заявила, что отличается от своего предшественника Жозепа Борреля, однако не объяснила, чем конкретно, и не стала обещать прекращение политики "двойных стандартов" Брюсселя на внешней арене. "Как я отличаюсь от моего предшественника? Я просто другая", - сказала она, отвечая на вопрос депутатов Европарламента о том, в чем будет отличие ее политики. При этом Каллас не смогла ответить и на вопрос о том, сможет ли что-то сделать с политикой двойных стандартов, которую Брюссель проводит в последние годы. В частности, один из депутатов спросил, собирается ли новая глава дипломатии ЕС требовать санкций против Израиля после доклада ООН о том, что 70% жертв израильских бомбардировок – это женщины и дети, при этом данные международной организации свидетельствуют о гибели, по меньшей мере, 13 тысяч 390 палестинских детей. Будущая глава дипломатии ответила, что "ЕС оказывает гуманитарную помощь Газе", а также "задает вопросы Израилю", с которым Брюссель все же связывает соглашение об ассоциации.

https://ria.ru/20241112/kallas-1983251324.html

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в мире, брюссель, израиль, кайя каллас, жозеп боррель, евросоюз, европарламент, оон