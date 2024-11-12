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Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:49
2024-11-12T11:49
2024-11-12T11:49
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим вопросам внешней политики. Она выступает во вторник в комитете по иностранным делам Европарламента, где обсуждается ее кандидатура на этот один из ключевых постов в ЕС. "Я, будучи премьер-министром Эстонии, во время визитов в США проводила встречи с представителями как демократической, так и республиканской партий, построила контакты с некоторыми приближенными Трампа… Мы будем стараться построить отношения, проводить контакты по общим вопросам глобальной политики", - сказала она, отвечая на вопрос депутатов о том, будет ли она пытаться наладить контакт с командой Трампа еще до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
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в мире, сша, эстония, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, европарламент
В мире, США, Эстония, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом
Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой Трампа по внешней политике