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Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024
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11:49 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kallas-1983252420.html
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:49
2024-11-12T11:49
в мире
сша
эстония
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим вопросам внешней политики. Она выступает во вторник в комитете по иностранным делам Европарламента, где обсуждается ее кандидатура на этот один из ключевых постов в ЕС. "Я, будучи премьер-министром Эстонии, во время визитов в США проводила встречи с представителями как демократической, так и республиканской партий, построила контакты с некоторыми приближенными Трампа… Мы будем стараться построить отношения, проводить контакты по общим вопросам глобальной политики", - сказала она, отвечая на вопрос депутатов о том, будет ли она пытаться наладить контакт с командой Трампа еще до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
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в мире, сша, эстония, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, европарламент
В мире, США, Эстония, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент
Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом

Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой Трампа по внешней политике

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим вопросам внешней политики.
Она выступает во вторник в комитете по иностранным делам Европарламента, где обсуждается ее кандидатура на этот один из ключевых постов в ЕС.
"Я, будучи премьер-министром Эстонии, во время визитов в США проводила встречи с представителями как демократической, так и республиканской партий, построила контакты с некоторыми приближенными Трампа… Мы будем стараться построить отношения, проводить контакты по общим вопросам глобальной политики", - сказала она, отвечая на вопрос депутатов о том, будет ли она пытаться наладить контакт с командой Трампа еще до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США
8 ноября, 04:46
 
В миреСШАЭстонияДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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