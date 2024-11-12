https://ria.ru/20241112/kallas-1983252420.html

Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом

Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024

Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:49

2024-11-12T11:49

2024-11-12T11:49

в мире

сша

эстония

дональд трамп

кайя каллас

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что хочет наладить контакт с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа по общим вопросам внешней политики. Она выступает во вторник в комитете по иностранным делам Европарламента, где обсуждается ее кандидатура на этот один из ключевых постов в ЕС. "Я, будучи премьер-министром Эстонии, во время визитов в США проводила встречи с представителями как демократической, так и республиканской партий, построила контакты с некоторыми приближенными Трампа… Мы будем стараться построить отношения, проводить контакты по общим вопросам глобальной политики", - сказала она, отвечая на вопрос депутатов о том, будет ли она пытаться наладить контакт с командой Трампа еще до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982570753.html

сша

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, эстония, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, европарламент