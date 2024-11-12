https://ria.ru/20241112/kallas-1983251324.html

Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС

Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 12.11.2024

Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:45

2024-11-12T11:45

2024-11-12T16:21

в мире

украина

россия

китай

кайя каллас

андрюс кубилюс

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины. "Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, где во вторник обсуждается ее кандидатура. Известная своими антироссийским настроениями Каллас также добавила, что намерена наладить самое тесное сотрудничество с другим известным русофобом, бывшим евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом, который в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен претендует на пост еврокомиссара по обороне и космосу и уже заявлял, что намерен в этой должности "готовиться к войне с Россией". Каллас также уверена, что в ее компетенции входит продолжение поддержки Украины и "обеспечение ее победы". "Победа Украины является для всех нас приоритетом. Ситуация на поле боя очень сложная. Поэтому нам необходимо продолжать работать сегодня, завтра, столько, сколько потребуется, оказывая всю необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь", - заявила она евродепутатам. По утверждению Каллас, ЕС отстаивает на Украине "европейскую безопасность и европейские принципы".

https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, китай, кайя каллас, андрюс кубилюс, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия