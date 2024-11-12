Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 12.11.2024 (обновлено: 16:21 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/kallas-1983251324.html
Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС
Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 12.11.2024
Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:45
2024-11-12T16:21
в мире
украина
россия
китай
кайя каллас
андрюс кубилюс
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины. "Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, где во вторник обсуждается ее кандидатура. Известная своими антироссийским настроениями Каллас также добавила, что намерена наладить самое тесное сотрудничество с другим известным русофобом, бывшим евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом, который в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен претендует на пост еврокомиссара по обороне и космосу и уже заявлял, что намерен в этой должности "готовиться к войне с Россией". Каллас также уверена, что в ее компетенции входит продолжение поддержки Украины и "обеспечение ее победы". "Победа Украины является для всех нас приоритетом. Ситуация на поле боя очень сложная. Поэтому нам необходимо продолжать работать сегодня, завтра, столько, сколько потребуется, оказывая всю необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь", - заявила она евродепутатам. По утверждению Каллас, ЕС отстаивает на Украине "европейскую безопасность и европейские принципы".
https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0387a5661d9b23abd9345455f914cc0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, китай, кайя каллас, андрюс кубилюс, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Китай, Кайя Каллас, Андрюс Кубилюс, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас намерена сосредоточиться на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины.
"Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, где во вторник обсуждается ее кандидатура.
Известная своими антироссийским настроениями Каллас также добавила, что намерена наладить самое тесное сотрудничество с другим известным русофобом, бывшим евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом, который в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен претендует на пост еврокомиссара по обороне и космосу и уже заявлял, что намерен в этой должности "готовиться к войне с Россией".
Каллас также уверена, что в ее компетенции входит продолжение поддержки Украины и "обеспечение ее победы". "Победа Украины является для всех нас приоритетом. Ситуация на поле боя очень сложная. Поэтому нам необходимо продолжать работать сегодня, завтра, столько, сколько потребуется, оказывая всю необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь", - заявила она евродепутатам.
По утверждению Каллас, ЕС отстаивает на Украине "европейскую безопасность и европейские принципы".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС
28 июня, 01:22
 
В миреУкраинаРоссияКитайКайя КалласАндрюс КубилюсУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала