Каллас рассказала о планах на посту главы дипломатии ЕС
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас намерена сосредоточиться на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что собирается сосредоточиться на противостоянии с РФ и Китаем и на поддержке Украины.
"Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, где во вторник обсуждается ее кандидатура.
Известная своими антироссийским настроениями Каллас также добавила, что намерена наладить самое тесное сотрудничество с другим известным русофобом, бывшим евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом, который в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен претендует на пост еврокомиссара по обороне и космосу и уже заявлял, что намерен в этой должности "готовиться к войне с Россией".
Каллас также уверена, что в ее компетенции входит продолжение поддержки Украины и "обеспечение ее победы". "Победа Украины является для всех нас приоритетом. Ситуация на поле боя очень сложная. Поэтому нам необходимо продолжать работать сегодня, завтра, столько, сколько потребуется, оказывая всю необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь", - заявила она евродепутатам.
По утверждению Каллас, ЕС отстаивает на Украине "европейскую безопасность и европейские принципы".