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Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки
Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки - РИА Новости, 12.11.2024
Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провел расширенное совещание с представителями системы образования, на котором заявил о необходимости усиления контроля... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:51
2024-11-12T21:51
2024-11-12T21:52
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 12 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провел расширенное совещание с представителями системы образования, на котором заявил о необходимости усиления контроля за детьми, которые прогуливают школьные уроки. "Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры, работали с ними", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что система образования в Чечне динамично развивается, внедряются современные технологии и методика обучения, благодаря этой работе отмечается рост среднего балла ЕГЭ по основным предметам. По информации Кадырова, наблюдается уменьшение до 2% количества выпускников, не получивших аттестат, повысилось и число высокобалльников.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980798904.html
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки
Кадыров поручил усилить контроль за детьми, которые прогуливают школьные уроки