https://ria.ru/20241112/kadyrov-1983403286.html

Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки

Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки - РИА Новости, 12.11.2024

Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провел расширенное совещание с представителями системы образования, на котором заявил о необходимости усиления контроля... РИА Новости, 12.11.2024

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общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провел расширенное совещание с представителями системы образования, на котором заявил о необходимости усиления контроля за детьми, которые прогуливают школьные уроки. "Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры, работали с ними", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что система образования в Чечне динамично развивается, внедряются современные технологии и методика обучения, благодаря этой работе отмечается рост среднего балла ЕГЭ по основным предметам. По информации Кадырова, наблюдается уменьшение до 2% количества выпускников, не получивших аттестат, повысилось и число высокобалльников.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980798904.html

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия