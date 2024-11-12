https://ria.ru/20241112/kadry-1983384180.html
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:53
2024-11-12T18:53
2024-11-12T18:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983333961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0ff2d21d6c6bb3234b673a006d66152.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что замаскированную машину в одном из населённых пунктов в приграничном районе Курской области обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения "Севера" с помощью беспилотника. "Обнаруженная цель прямым попаданием ударного FPV-дрона была оперативно уничтожена расчетом БПЛА группировки войск "Север". На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксирован взрыв автомобиля боевиков ВСУ и начавшийся пожар", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983333961_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a61540e2b9e116024001129f64c830e6.jpg
Уничтожение замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в курском приграничье
2024-11-12T18:53
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области
МО показало кадры уничтожения дроном замаскированного авто ВСУ в Курской области