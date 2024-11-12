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Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:53

2024-11-12T18:53

2024-11-12T18:53

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что замаскированную машину в одном из населённых пунктов в приграничном районе Курской области обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения "Севера" с помощью беспилотника. "Обнаруженная цель прямым попаданием ударного FPV-дрона была оперативно уничтожена расчетом БПЛА группировки войск "Север". На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксирован взрыв автомобиля боевиков ВСУ и начавшийся пожар", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в курском приграничье 2024-11-12T18:53 true PT0M19S

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность