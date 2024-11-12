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Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kadry-1983384180.html
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:53
2024-11-12T18:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что замаскированную машину в одном из населённых пунктов в приграничном районе Курской области обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения "Севера" с помощью беспилотника. "Обнаруженная цель прямым попаданием ударного FPV-дрона была оперативно уничтожена расчетом БПЛА группировки войск "Север". На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксирован взрыв автомобиля боевиков ВСУ и начавшийся пожар", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в курском приграничье
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ в Курской области

МО показало кадры уничтожения дроном замаскированного авто ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения замаскированного автомобиля ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
Отмечается, что замаскированную машину в одном из населённых пунктов в приграничном районе Курской области обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения "Севера" с помощью беспилотника.
"Обнаруженная цель прямым попаданием ударного FPV-дрона была оперативно уничтожена расчетом БПЛА группировки войск "Север". На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксирован взрыв автомобиля боевиков ВСУ и начавшийся пожар", - добавили в МО РФ.
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