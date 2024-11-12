https://ria.ru/20241112/jakutija-1983275634.html

В Якутии откроют центр противодействия кибератакам

В Якутии откроют центр противодействия кибератакам - РИА Новости, 12.11.2024

В Якутии откроют центр противодействия кибератакам

Первый на Дальнем Востоке центр противодействия кибератакам откроют в Якутии, в нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:22

2024-11-12T13:22

2024-11-12T13:22

республика саха (якутия)

технологии

дальний восток

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853472685_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_c50527747a0824e63194dc924080f28a.jpg

ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке центр противодействия кибератакам откроют в Якутии, в нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев во вторник ознакомился с работой нового центра противодействия кибератакам на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. "Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который создал подобный центр. В нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей в целях управления процессами реагирования на киберугрозы. Он будет заниматься мониторингом, анализом и оперативным реагированием на киберугрозы, а также обучением специалистов в области информационной безопасности", - рассказали в пресс-службе. Глава республики одобрил планы по обучению на базе Якутского колледжа связи и информационных технологий специалистов по кибербезопасности и открытие кафедры по информационной безопасности в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. Он подчеркнул необходимость обеспечения защиты объектов госкомпаний, играющих ключевую роль в экономике республики, а также проведения мероприятий по повышению квалификации их специалистов по информационной безопасности. "Планируем обслуживать не только сферу госуправления, но и также корпоративный сектор – государственный и частный. Я уверен в том, что наш центр поможет в развитии кибербезопасности не только в республике, но и в других регионах Дальневосточного федерального округа", — прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов. Пресс-служба добавила, что в 2025 году для подготовки специалистов по защите информации планируется создание киберполигона на базе центра противодействия кибератакам. "Это будет специализированная платформа, предназначенную для обучения и тестирования специалистов, а также симуляции киберугроз. Она позволит проводить тренировки по защите информации в безопасной среде без рисков ущерба для IT-инфраструктуры для специалистов по информационной безопасности республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983237062.html

https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983228531.html

дальний восток

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)