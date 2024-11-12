https://ria.ru/20241112/jakutija-1983275634.html
В Якутии откроют центр противодействия кибератакам
В Якутии откроют центр противодействия кибератакам - РИА Новости, 12.11.2024
В Якутии откроют центр противодействия кибератакам
Первый на Дальнем Востоке центр противодействия кибератакам откроют в Якутии, в нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:22
2024-11-12T13:22
2024-11-12T13:22
республика саха (якутия)
технологии
дальний восток
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке центр противодействия кибератакам откроют в Якутии, в нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев во вторник ознакомился с работой нового центра противодействия кибератакам на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. "Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который создал подобный центр. В нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей в целях управления процессами реагирования на киберугрозы. Он будет заниматься мониторингом, анализом и оперативным реагированием на киберугрозы, а также обучением специалистов в области информационной безопасности", - рассказали в пресс-службе. Глава республики одобрил планы по обучению на базе Якутского колледжа связи и информационных технологий специалистов по кибербезопасности и открытие кафедры по информационной безопасности в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. Он подчеркнул необходимость обеспечения защиты объектов госкомпаний, играющих ключевую роль в экономике республики, а также проведения мероприятий по повышению квалификации их специалистов по информационной безопасности. "Планируем обслуживать не только сферу госуправления, но и также корпоративный сектор – государственный и частный. Я уверен в том, что наш центр поможет в развитии кибербезопасности не только в республике, но и в других регионах Дальневосточного федерального округа", — прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов. Пресс-служба добавила, что в 2025 году для подготовки специалистов по защите информации планируется создание киберполигона на базе центра противодействия кибератакам. "Это будет специализированная платформа, предназначенную для обучения и тестирования специалистов, а также симуляции киберугроз. Она позволит проводить тренировки по защите информации в безопасной среде без рисков ущерба для IT-инфраструктуры для специалистов по информационной безопасности республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983237062.html
https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983228531.html
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технологии, дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Технологии, Дальний Восток, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке центр противодействия кибератакам откроют в Якутии, в нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев
во вторник ознакомился с работой нового центра противодействия кибератакам на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий.
"Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который создал подобный центр. В нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей в целях управления процессами реагирования на киберугрозы. Он будет заниматься мониторингом, анализом и оперативным реагированием на киберугрозы, а также обучением специалистов в области информационной безопасности", - рассказали в пресс-службе.
Глава республики одобрил планы по обучению на базе Якутского колледжа связи и информационных технологий специалистов по кибербезопасности и открытие кафедры по информационной безопасности в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова.
Он подчеркнул необходимость обеспечения защиты объектов госкомпаний, играющих ключевую роль в экономике республики, а также проведения мероприятий по повышению квалификации их специалистов по информационной безопасности.
"Планируем обслуживать не только сферу госуправления, но и также корпоративный сектор – государственный и частный. Я уверен в том, что наш центр поможет в развитии кибербезопасности не только в республике, но и в других регионах Дальневосточного федерального округа", — прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов.
Пресс-служба добавила, что в 2025 году для подготовки специалистов по защите информации планируется создание киберполигона на базе центра противодействия кибератакам.
"Это будет специализированная платформа, предназначенную для обучения и тестирования специалистов, а также симуляции киберугроз. Она позволит проводить тренировки по защите информации в безопасной среде без рисков ущерба для IT-инфраструктуры для специалистов по информационной безопасности республики", - говорится в сообщении.