https://ria.ru/20241112/izrail-1983227603.html

Трамп может не поддержать аннексию Западного берега Израилем, пишут СМИ

Трамп может не поддержать аннексию Западного берега Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2024

Трамп может не поддержать аннексию Западного берега Израилем, пишут СМИ

Чиновники из предыдущей администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа предупредили израильских министров, чтобы те не считали, что... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:43

2024-11-12T09:43

2024-11-12T10:26

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чиновники из предыдущей администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа предупредили израильских министров, чтобы те не считали, что республиканец поддержит аннексию Израилем Западного берега реки Иордан во время своего нового срока, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на источники. "Три источника, знакомые с обсуждениями, сообщили Times of Israel, что по меньшей мере два чиновника из предыдущей администрации Трампа предупредили высокопоставленных израильских министров, чтобы те не считали, что избранный президент поддержит аннексию Западного берега во время своего второго срока", - пишет издание. Как отмечается, эта информация была донесена до израильской стороны еще до победы Трампа, но при этом министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил в понедельник, что 2025 год станет "годом суверенитета" Израиля "в Иудее и Самарии" (израильское название Западного берега). Кроме того, на прошлой неделе министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также заявил, что настало "время для суверенитета". Один из израильских чиновников сообщил изданию, что в ходе встреч с израильскими министрами бывшие чиновники Трампа, не исключали, что он может поддержать действия Израиля, но подчеркивали, что это еще не решено. Согласно другому израильскому чиновнику, аннексия Западного берега может вызвать негативную реакцию со стороны союзников США в Персидском заливе, Саудовской Аравии и ОАЭ, на которых Трамп мог бы рассчитывать при решении других внешнеполитических проблем, как, например, противодействие Ирану, конкуренция с США и завершение украинского конфликта. Израиль установил контроль над ранее принадлежавшей Сирии территорией Голанских высот в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1973 году решением Совета Безопасности ООН была создана Зона Сил Организации Объединённых Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) для контроля над демилитаризованной зоной и поддержания мира в ней. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В ходе своего первого срока Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". Этот план признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывал для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагал деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983222617.html

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982238590.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, иерусалим, дональд трамп, махмуд аббас, оон, хамас, выборы президента сша — 2024