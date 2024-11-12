https://ria.ru/20241112/ingushetiya-1983376491.html
Медучреждения Ингушетии за 5 лет оснастили 350 единицами оборудования
Медучреждения Ингушетии за 5 лет оснастили 350 единицами оборудования - РИА Новости, 12.11.2024
Медучреждения Ингушетии за 5 лет оснастили 350 единицами оборудования
Более 350 единиц оборудования приобрели для учреждений здравоохранения власти Ингушетии за последние пять лет, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:30
2024-11-12T18:30
2024-11-12T18:30
республика ингушетия
медучреждения
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Более 350 единиц оборудования приобрели для учреждений здравоохранения власти Ингушетии за последние пять лет, сообщила пресс-служба главы региона. "По данным Минздрава Ингушетии, за последние пять лет в республике приобретено более 350 единиц медицинского оборудования, которое уже введено в эксплуатацию. Среди них дорогостоящая ангиографическая установка, которая позволяет своевременно обнаружить сосудистые аномалии, холестериновые бляшки и тромбы", - говорится в сообщении. Благодаря оснащению больниц новым современным оборудованием в регионе удалось на 3,5% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. "Нами были приобретены не только ангиографическая установка, но и столь же важные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, аппараты УЗИ, медицинское оборудование для качественного оказания медицинской помощи в амбулаториях и поликлиниках республики", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, до конца текущего года в Ингушской республиканской клинической больнице начнут обследовать пациентов на новом аппарате МРТ и эндоскопическом оборудовании. В дальнейшем для эффективной постановки диагнозов также планируется внедрить искусственный интеллект при описании снимков МРТ и КТ. А медицинских работников будут направлять на обучение в Центр диагностики и телемедицины в Москве.
https://ria.ru/20241107/ingushetiya-1982398406.html
https://ria.ru/20241015/ingushetiya-1978222619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медучреждения, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Медучреждения, Махмуд-Али Калиматов
НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Более 350 единиц оборудования приобрели для учреждений здравоохранения власти Ингушетии за последние пять лет, сообщила пресс-служба главы региона.
"По данным Минздрава Ингушетии, за последние пять лет в республике приобретено более 350 единиц медицинского оборудования, которое уже введено в эксплуатацию. Среди них дорогостоящая ангиографическая установка, которая позволяет своевременно обнаружить сосудистые аномалии, холестериновые бляшки и тромбы", - говорится в сообщении.
Благодаря оснащению больниц новым современным оборудованием в регионе удалось на 3,5% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
"Нами были приобретены не только ангиографическая установка, но и столь же важные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, аппараты УЗИ, медицинское оборудование для качественного оказания медицинской помощи в амбулаториях и поликлиниках республики", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, до конца текущего года в Ингушской республиканской клинической больнице начнут обследовать пациентов на новом аппарате МРТ и эндоскопическом оборудовании. В дальнейшем для эффективной постановки диагнозов также планируется внедрить искусственный интеллект при описании снимков МРТ и КТ. А медицинских работников будут направлять на обучение в Центр диагностики и телемедицины в Москве
.