https://ria.ru/20241112/ingushetiya-1983376491.html

Медучреждения Ингушетии за 5 лет оснастили 350 единицами оборудования

Медучреждения Ингушетии за 5 лет оснастили 350 единицами оборудования - РИА Новости, 12.11.2024

Медучреждения Ингушетии за 5 лет оснастили 350 единицами оборудования

Более 350 единиц оборудования приобрели для учреждений здравоохранения власти Ингушетии за последние пять лет, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:30

2024-11-12T18:30

2024-11-12T18:30

республика ингушетия

медучреждения

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Более 350 единиц оборудования приобрели для учреждений здравоохранения власти Ингушетии за последние пять лет, сообщила пресс-служба главы региона. "По данным Минздрава Ингушетии, за последние пять лет в республике приобретено более 350 единиц медицинского оборудования, которое уже введено в эксплуатацию. Среди них дорогостоящая ангиографическая установка, которая позволяет своевременно обнаружить сосудистые аномалии, холестериновые бляшки и тромбы", - говорится в сообщении. Благодаря оснащению больниц новым современным оборудованием в регионе удалось на 3,5% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. "Нами были приобретены не только ангиографическая установка, но и столь же важные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, аппараты УЗИ, медицинское оборудование для качественного оказания медицинской помощи в амбулаториях и поликлиниках республики", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, до конца текущего года в Ингушской республиканской клинической больнице начнут обследовать пациентов на новом аппарате МРТ и эндоскопическом оборудовании. В дальнейшем для эффективной постановки диагнозов также планируется внедрить искусственный интеллект при описании снимков МРТ и КТ. А медицинских работников будут направлять на обучение в Центр диагностики и телемедицины в Москве.

https://ria.ru/20241107/ingushetiya-1982398406.html

https://ria.ru/20241015/ingushetiya-1978222619.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

медучреждения, махмуд-али калиматов