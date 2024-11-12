https://ria.ru/20241112/indiya-1983239300.html

Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии

Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии - РИА Новости, 12.11.2024

Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии

Индия и Россия проведут во вторник 25-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:42

2024-11-12T10:42

2024-11-12T10:42

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россия

нью-дели

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нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Индия и Россия проведут во вторник 25-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Встреча пройдет в Нью-Дели, сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Заседание комиссии пройдет в закрытом режиме. Мантуров прибыл в Индию накануне и в рамках визита провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Джайшанкаром, а также участвовал в открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.

https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html

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индия

россия

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, нью-дели, денис мантуров, субраманиам джайшанкар, нарендра моди, в мире