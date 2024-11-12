Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии
Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии по торговле и культуре
© Фото : из личного архива Евгения ГривыИндия
© Фото : из личного архива Евгения Гривы
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Индия и Россия проведут во вторник 25-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Встреча пройдет в Нью-Дели, сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
Заседание комиссии пройдет в закрытом режиме.
Мантуров прибыл в Индию накануне и в рамках визита провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Джайшанкаром, а также участвовал в открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи.
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.