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Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии - РИА Новости, 12.11.2024
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10:42 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/indiya-1983239300.html
Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии
Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии - РИА Новости, 12.11.2024
Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии
Индия и Россия проведут во вторник 25-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:42
2024-11-12T10:42
индия
россия
нью-дели
денис мантуров
субраманиам джайшанкар
нарендра моди
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Индия и Россия проведут во вторник 25-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Встреча пройдет в Нью-Дели, сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Заседание комиссии пройдет в закрытом режиме. Мантуров прибыл в Индию накануне и в рамках визита провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Джайшанкаром, а также участвовал в открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
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индия
россия
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индия, россия, нью-дели, денис мантуров, субраманиам джайшанкар, нарендра моди, в мире
Индия, Россия, Нью-Дели, Денис Мантуров, Субраманиам Джайшанкар, Нарендра Моди, В мире
Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии

Россия и Индия проведут 25-е заседание межправкомиссии по торговле и культуре

© Фото : из личного архива Евгения ГривыИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : из личного архива Евгения Гривы
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Индия и Россия проведут во вторник 25-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Встреча пройдет в Нью-Дели, сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
Вчера, 10:36
Заседание комиссии пройдет в закрытом режиме.
Мантуров прибыл в Индию накануне и в рамках визита провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Джайшанкаром, а также участвовал в открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи.
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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ИндияРоссияНью-ДелиДенис МантуровСубраманиам ДжайшанкарНарендра МодиВ мире
 
 
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