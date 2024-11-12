Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/indiya-1983236686.html
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией - РИА Новости, 12.11.2024
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией
Россия рассчитывает активизировать разработку соглашений для упрощения взаимного признания документов об образовании с Индией, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:27
2024-11-12T10:27
россия
индия
денис мантуров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_650923c0ca791bcbb797a978640c00e4.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает активизировать разработку соглашений для упрощения взаимного признания документов об образовании с Индией, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Не менее значимое место в повестке дня межправительственной комиссии занимает сотрудничество в гуманитарных областях. Одно из приоритетных направлений – это высшее образование… Чтобы дальше двигаться по этому вектору, необходимо упрощать процедуры взаимного признания документов об образовании и ученых степенях. Рассчитываем активизировать разработку соответствующих соглашений", - отметил Мантуров. Он добавил, что между университетами России и Индии заключено уже более 600 двусторонних соглашений о сотрудничестве. В России обучаются около 28 тысяч индийских студентов, около половины из них осваивают медицинские специальности. "Прорабатывается также вопрос подготовки индийских специалистов на основе российских программ среднего профессионального образования с перспективой их дальнейшего трудоустройства на российских предприятиях", - заключил Мантуров.
https://ria.ru/20241112/manturov-1983231607.html
https://ria.ru/20241111/indiya-1983000436.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125182_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_edbf914ad296ce1e1928dcbff6afe8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, денис мантуров, в мире
Россия, Индия, Денис Мантуров, В мире
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией

Мантуров: Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает активизировать разработку соглашений для упрощения взаимного признания документов об образовании с Индией, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Не менее значимое место в повестке дня межправительственной комиссии занимает сотрудничество в гуманитарных областях. Одно из приоритетных направлений – это высшее образование… Чтобы дальше двигаться по этому вектору, необходимо упрощать процедуры взаимного признания документов об образовании и ученых степенях. Рассчитываем активизировать разработку соответствующих соглашений", - отметил Мантуров.
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии
Вчера, 10:04
Он добавил, что между университетами России и Индии заключено уже более 600 двусторонних соглашений о сотрудничестве. В России обучаются около 28 тысяч индийских студентов, около половины из них осваивают медицинские специальности.
"Прорабатывается также вопрос подготовки индийских специалистов на основе российских программ среднего профессионального образования с перспективой их дальнейшего трудоустройства на российских предприятиях", - заключил Мантуров.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Индия призвала ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
11 ноября, 08:09
 
РоссияИндияДенис МантуровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала