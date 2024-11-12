https://ria.ru/20241112/indiya-1983236686.html
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией - РИА Новости, 12.11.2024
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией
Россия рассчитывает активизировать разработку соглашений для упрощения взаимного признания документов об образовании с Индией, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:27
2024-11-12T10:27
2024-11-12T10:27
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает активизировать разработку соглашений для упрощения взаимного признания документов об образовании с Индией, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Не менее значимое место в повестке дня межправительственной комиссии занимает сотрудничество в гуманитарных областях. Одно из приоритетных направлений – это высшее образование… Чтобы дальше двигаться по этому вектору, необходимо упрощать процедуры взаимного признания документов об образовании и ученых степенях. Рассчитываем активизировать разработку соответствующих соглашений", - отметил Мантуров. Он добавил, что между университетами России и Индии заключено уже более 600 двусторонних соглашений о сотрудничестве. В России обучаются около 28 тысяч индийских студентов, около половины из них осваивают медицинские специальности. "Прорабатывается также вопрос подготовки индийских специалистов на основе российских программ среднего профессионального образования с перспективой их дальнейшего трудоустройства на российских предприятиях", - заключил Мантуров.
https://ria.ru/20241112/manturov-1983231607.html
https://ria.ru/20241111/indiya-1983000436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, денис мантуров, в мире
Россия, Индия, Денис Мантуров, В мире
Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией
Мантуров: Россия хочет упростить признание документов об образовании с Индией
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает активизировать разработку соглашений для упрощения взаимного признания документов об образовании с Индией, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Не менее значимое место в повестке дня межправительственной комиссии занимает сотрудничество в гуманитарных областях. Одно из приоритетных направлений – это высшее образование… Чтобы дальше двигаться по этому вектору, необходимо упрощать процедуры взаимного признания документов об образовании и ученых степенях. Рассчитываем активизировать разработку соответствующих соглашений", - отметил Мантуров.
Он добавил, что между университетами России и Индии заключено уже более 600 двусторонних соглашений о сотрудничестве. В России обучаются около 28 тысяч индийских студентов, около половины из них осваивают медицинские специальности.
"Прорабатывается также вопрос подготовки индийских специалистов на основе российских программ среднего профессионального образования с перспективой их дальнейшего трудоустройства на российских предприятиях", - заключил Мантуров.