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Хоценко поблагодарил Татарстан за помощь в строительстве нового ДК
Хоценко поблагодарил Татарстан за помощь в строительстве нового ДК - РИА Новости, 12.11.2024
Хоценко поблагодарил Татарстан за помощь в строительстве нового ДК
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил правительство Республики Татарстан за помощь в строительстве нового ДК в деревне Эбаргуль, рассказали в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:25
2024-11-12T13:25
2024-11-12T16:52
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил правительство Республики Татарстан за помощь в строительстве нового ДК в деревне Эбаргуль, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В Омскую область при содействии руководства Татарстана и республиканского фонда "Всемирный конгресс татар" в деревню Эбаргуль были завезены необходимые строительные материалы. "Сегодня в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района начал свою работу Дом культуры. Прежнее здание ДК сильно пострадало от весеннего паводка, и мы приняли решение построить новое. Открывали, как и положено, торжественным концертом. Благодарю "Всемирный конгресс татар", правительство Республики Татарстан и лично раиса Рустама Нургалиевича Минниханова за хороший совместный подарок жителям Эбаргуля", - сказал Виталий Хоценко. Решение о строительстве приняли губернатор Виталий Хоценко и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Старый ДК пострадал от паводка.
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общество, республика татарстан (татарстан), омская область, виталий хоценко, рустам минниханов
Омская область , Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Омская область, Виталий Хоценко, Рустам Минниханов
ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил правительство Республики Татарстан за помощь в строительстве нового ДК в деревне Эбаргуль, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Омскую область при содействии руководства Татарстана и республиканского фонда "Всемирный конгресс татар" в деревню Эбаргуль были завезены необходимые строительные материалы.
"Сегодня в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района начал свою работу Дом культуры. Прежнее здание ДК сильно пострадало от весеннего паводка, и мы приняли решение построить новое. Открывали, как и положено, торжественным концертом. Благодарю "Всемирный конгресс татар", правительство Республики Татарстан и лично раиса Рустама Нургалиевича Минниханова за хороший совместный подарок жителям Эбаргуля", - сказал Виталий Хоценко.
Решение о строительстве приняли губернатор Виталий Хоценко и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Старый ДК пострадал от паводка.