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В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак - РИА Новости, 12.11.2024
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13:47 12.11.2024 (обновлено: 14:00 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/hakasija-1983281108.html
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак - РИА Новости, 12.11.2024
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак
Двое полицейских задержаны в Хакасии за продажу знакомому контрафактного алкоголя и табака, хранившихся на складе в качестве вещдоков, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:47
2024-11-12T14:00
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Двое полицейских задержаны в Хакасии за продажу знакомому контрафактного алкоголя и табака, хранившихся на складе в качестве вещдоков, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ. По данным СК, в декабре 2023 года фигуранты, имея доступ к складскому помещению МВД России по Хакасии, обеспечили доступ в хранилище своему знакомому и передали ему за денежное вознаграждение более 100 коробок контрафактного алкоголя и табачной продукции для реализации в торговом киоске. "Возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных по особо важным делам УЭБиПК МВД по республике Хакасия. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности", - говорится в сообщении. Полицейские задержаны, уточняют в региональном СК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241112/podolsk-1983267000.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак

В Хакасии полицейские продали контрафактный алкоголь и табак со склада вещдоков

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПолицейские, задержанные за продажу контрафактного алкоголя и табака
Полицейские, задержанные за продажу контрафактного алкоголя и табака - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Полицейские, задержанные за продажу контрафактного алкоголя и табака
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Дзен
КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Двое полицейских задержаны в Хакасии за продажу знакомому контрафактного алкоголя и табака, хранившихся на складе в качестве вещдоков, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным СК, в декабре 2023 года фигуранты, имея доступ к складскому помещению МВД России по Хакасии, обеспечили доступ в хранилище своему знакомому и передали ему за денежное вознаграждение более 100 коробок контрафактного алкоголя и табачной продукции для реализации в торговом киоске.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных по особо важным делам УЭБиПК МВД по республике Хакасия. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности", - говорится в сообщении.
Полицейские задержаны, уточняют в региональном СК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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