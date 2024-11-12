https://ria.ru/20241112/hakasija-1983281108.html
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак - РИА Новости, 12.11.2024
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак
Двое полицейских задержаны в Хакасии за продажу знакомому контрафактного алкоголя и табака, хранившихся на складе в качестве вещдоков, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:47
2024-11-12T13:47
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Двое полицейских задержаны в Хакасии за продажу знакомому контрафактного алкоголя и табака, хранившихся на складе в качестве вещдоков, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ. По данным СК, в декабре 2023 года фигуранты, имея доступ к складскому помещению МВД России по Хакасии, обеспечили доступ в хранилище своему знакомому и передали ему за денежное вознаграждение более 100 коробок контрафактного алкоголя и табачной продукции для реализации в торговом киоске. "Возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных по особо важным делам УЭБиПК МВД по республике Хакасия. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности", - говорится в сообщении. Полицейские задержаны, уточняют в региональном СК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241112/podolsk-1983267000.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии двое полицейских продавали контрафактный алкоголь и табак
В Хакасии полицейские продали контрафактный алкоголь и табак со склада вещдоков