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СМИ рассказали, что Байден может сделать с Украиной до своего ухода - РИА Новости, 12.11.2024
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11:43 12.11.2024 (обновлено: 11:44 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/guardian-1983251113.html
СМИ рассказали, что Байден может сделать с Украиной до своего ухода
СМИ рассказали, что Байден может сделать с Украиной до своего ухода - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ рассказали, что Байден может сделать с Украиной до своего ухода
Нынешний президент США Джо Байден все еще может завершить конфликт на Украине переговорами с Россией, пишет обозреватель Саймон Дженкинс в статье для Guardian. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:43
2024-11-12T11:44
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нынешний президент США Джо Байден все еще может завершить конфликт на Украине переговорами с Россией, пишет обозреватель Саймон Дженкинс в статье для Guardian."На Трампа, вступившего в должность, будет оказываться давление со стороны официальных лиц и союзников, чтобы он держался стойко и продолжал боевые действия. Сейчас Путин держит Украину в невыгодном положении, а НАТО пребывает в неопределенной позиции &lt;…&gt; Возможно, удастся заключить сделку до того, как начнется хаос и неопределенность в ходе второго срока Трампа", — указал Дженкинс.По мнению обозревателя, Украина не сможет вернуть свои территории и без помощи США обречена, поэтому ради завершения конфликта Байден должен начать процесс переговоров до того, как Трамп придет к власти.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/infobrics-1983242000.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали, что Байден может сделать с Украиной до своего ухода

Guardian: Байден еще может завершить конфликт на Украине до инаугурации Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нынешний президент США Джо Байден все еще может завершить конфликт на Украине переговорами с Россией, пишет обозреватель Саймон Дженкинс в статье для Guardian.
«
"На Трампа, вступившего в должность, будет оказываться давление со стороны официальных лиц и союзников, чтобы он держался стойко и продолжал боевые действия. Сейчас Путин держит Украину в невыгодном положении, а НАТО пребывает в неопределенной позиции <…> Возможно, удастся заключить сделку до того, как начнется хаос и неопределенность в ходе второго срока Трампа", — указал Дженкинс.
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По мнению обозревателя, Украина не сможет вернуть свои территории и без помощи США обречена, поэтому ради завершения конфликта Байден должен начать процесс переговоров до того, как Трамп придет к власти.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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