https://ria.ru/20241112/gruzy-1983206018.html

Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию

Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию - РИА Новости, 12.11.2024

Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию

Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T02:36

2024-11-12T02:36

2024-11-12T02:36

россия

нидерланды

европа

евросоюз

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы в Россию в четвертом квартале, рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ" (международный экспедитор и официальный таможенный представитель). "Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100 граммового конверта посевного материала оценивалась в 500 тысяч евро. Больше этой суммы составила цена скелетов динозавров. Сложность доставки груза стоимостью 5 млн долларов заключалась в необходимости перевезти очень хрупкий и в то же время внушительный по размерам скелет из Европы в Россию", - рассказали в компании. Экспедитор также выделил самые хрупкие изделия, которые были доставлены из Европы в Россию. Таким грузом стали люстра и хрустальное панно из Чехии для отеля Ritz Carlton, состоящие из 1 600 фрагментов весом чуть более тонны. "Согласно данным компании, за январь-сентябрь спрос на перевозку негабаритных, специфических грузов вырос на 10-15%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года", - пояснила руководитель направления fashion-логистики ГК "ETE" Ангелина Овечкина, чьи слова приводятся пресс-службой. Компания ЕTE занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы, а также осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.

https://ria.ru/20240717/okamenelost-1960376094.html

https://ria.ru/20240813/zhidkost-1965915952.html

россия

нидерланды

европа

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россия, нидерланды, европа, евросоюз