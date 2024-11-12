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Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию - РИА Новости, 12.11.2024
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02:36 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/gruzy-1983206018.html
Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию
Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию - РИА Новости, 12.11.2024
Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию
Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:36
2024-11-12T02:36
россия
нидерланды
европа
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы в Россию в четвертом квартале, рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ" (международный экспедитор и официальный таможенный представитель). "Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100 граммового конверта посевного материала оценивалась в 500 тысяч евро. Больше этой суммы составила цена скелетов динозавров. Сложность доставки груза стоимостью 5 млн долларов заключалась в необходимости перевезти очень хрупкий и в то же время внушительный по размерам скелет из Европы в Россию", - рассказали в компании. Экспедитор также выделил самые хрупкие изделия, которые были доставлены из Европы в Россию. Таким грузом стали люстра и хрустальное панно из Чехии для отеля Ritz Carlton, состоящие из 1 600 фрагментов весом чуть более тонны. "Согласно данным компании, за январь-сентябрь спрос на перевозку негабаритных, специфических грузов вырос на 10-15%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года", - пояснила руководитель направления fashion-логистики ГК "ETE" Ангелина Овечкина, чьи слова приводятся пресс-службой. Компания ЕTE занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы, а также осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.
https://ria.ru/20240717/okamenelost-1960376094.html
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россия, нидерланды, европа, евросоюз
Россия, Нидерланды, Европа, Евросоюз
Названы одни из самых необычных грузов из-за границы в Россию

"ЕТЕ": самыми необычными грузами в РФ стали скелеты динозавров и семена томатов

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник таможенной службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы в Россию в четвертом квартале, рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ" (международный экспедитор и официальный таможенный представитель).
«
"Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100 граммового конверта посевного материала оценивалась в 500 тысяч евро. Больше этой суммы составила цена скелетов динозавров. Сложность доставки груза стоимостью 5 млн долларов заключалась в необходимости перевезти очень хрупкий и в то же время внушительный по размерам скелет из Европы в Россию", - рассказали в компании.
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Экспедитор также выделил самые хрупкие изделия, которые были доставлены из Европы в Россию. Таким грузом стали люстра и хрустальное панно из Чехии для отеля Ritz Carlton, состоящие из 1 600 фрагментов весом чуть более тонны.
"Согласно данным компании, за январь-сентябрь спрос на перевозку негабаритных, специфических грузов вырос на 10-15%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года", - пояснила руководитель направления fashion-логистики ГК "ETE" Ангелина Овечкина, чьи слова приводятся пресс-службой.
Компания ЕTE занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы, а также осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.
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