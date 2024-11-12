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Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/gorlovka-1983239708.html
Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ
Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ
Два микрорайона и поселок обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками в понедельник, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:43
2024-11-12T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Два микрорайона и поселок обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками в понедельник, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате вчерашнего обстрела Горловки со стороны украинских террористов значительно поврежден один из объектов электроснабжения, в связи с чем обесточены: жилой массив "Комсомолец", микрорайон "Квартал 245", поселок Победа", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник в 8.20 украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html
https://ria.ru/20241112/vsu-1983234607.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ

Приходько: два микрорайона и поселок обесточены в Горловке из-за обстрела ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Два микрорайона и поселок обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками в понедельник, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате вчерашнего обстрела Горловки со стороны украинских террористов значительно поврежден один из объектов электроснабжения, в связи с чем обесточены: жилой массив "Комсомолец", микрорайон "Квартал 245", поселок Победа", - написал Приходько в Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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