https://ria.ru/20241112/gorlovka-1983239708.html

Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ

Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024

Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ

Два микрорайона и поселок обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками в понедельник, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:43

2024-11-12T10:43

2024-11-12T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Два микрорайона и поселок обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками в понедельник, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате вчерашнего обстрела Горловки со стороны украинских террористов значительно поврежден один из объектов электроснабжения, в связи с чем обесточены: жилой массив "Комсомолец", микрорайон "Квартал 245", поселок Победа", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник в 8.20 украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html

https://ria.ru/20241112/vsu-1983234607.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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