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Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородском поселке Пятницкое - РИА Новости, 12.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
13:41 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/gladkov-1983280251.html
Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородском поселке Пятницкое
Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородском поселке Пятницкое - РИА Новости, 12.11.2024
Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородском поселке Пятницкое
В рабочем поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородской области досрочно начали капремонт путепровода, который не реставрировался более четверти века,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:41
2024-11-12T13:41
белгородская область
белгородская область
алексеевка
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. В рабочем поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородской области досрочно начали капремонт путепровода, который не реставрировался более четверти века, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Данный путепровод давно не ремонтировался, по-моему, уже более 25 лет. Я уверен, что наши подрядные организации выполнят работы качественно и точно в срок", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Работы проводятся по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Глава региона обозначил, что это объект 2025 года, но благодаря тому, что контракт был заключен на раннем этапе, работы начали досрочно. По данным регионального правительства, подрядчики уже сняли часть дорожного полотна, организовали реверсивное движение – для удобства водителей, которые проживают в поселке или же проезжают транзитом. В начале ноября Гладков сообщил, что начался ремонт путепровода через важную транспортную артерию в Алексеевке Белгородской области, этот объект ремонтируют впервые за 50 лет, на эти цели выделено 85 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241111/kompensatsiya-1983090650.html
https://ria.ru/20241102/podderzhka-1981502343.html
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белгородская область, алексеевка, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородском поселке Пятницкое

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. В рабочем поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородской области досрочно начали капремонт путепровода, который не реставрировался более четверти века, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Данный путепровод давно не ремонтировался, по-моему, уже более 25 лет. Я уверен, что наши подрядные организации выполнят работы качественно и точно в срок", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Работы проводятся по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Глава региона обозначил, что это объект 2025 года, но благодаря тому, что контракт был заключен на раннем этапе, работы начали досрочно.
По данным регионального правительства, подрядчики уже сняли часть дорожного полотна, организовали реверсивное движение – для удобства водителей, которые проживают в поселке или же проезжают транзитом.
В начале ноября Гладков сообщил, что начался ремонт путепровода через важную транспортную артерию в Алексеевке Белгородской области, этот объект ремонтируют впервые за 50 лет, на эти цели выделено 85 миллионов рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Белгородская областьБелгородская областьАлексеевкаВячеслав Гладков
 
 
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