https://ria.ru/20241112/germanija-1983295050.html

Шольца уличили во лжи из-за слов о помощи Киеву за счет пенсионеров в ФРГ

Шольца уличили во лжи из-за слов о помощи Киеву за счет пенсионеров в ФРГ - РИА Новости, 12.11.2024

Шольца уличили во лжи из-за слов о помощи Киеву за счет пенсионеров в ФРГ

Утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) будто предлагал ценой пенсий для немецких граждан... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:33

2024-11-12T14:33

2024-11-12T14:33

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) будто предлагал ценой пенсий для немецких граждан финансировать поддержку Украины в госбюджете на 2025 год, является ложью, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии бывшего главы Минфина. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что в ходе заседания коалиционного комитета на прошлой неделе обсуждались средства на поддержку Украины в 2025 году в размере 12 миллиардов евро. Канцлер утверждает, что экс-министр Линднер предложил финансировать их путём сокращений пенсий и в ущерб модернизации страны. Сам же Шольц выступает за приостановку действия "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). "В понедельник в партийных кругах (СвДП) заявили, что Олаф Шольц проявил "черты Трампа", то есть солгал. Говорится, что его утверждения просто неверны и он сам единолично связал вопрос пенсий и Украины", - пишет Berliner Zeitung. В действительности же, как поясняют инсайдеры, Линднер до своего увольнения говорил лишь о том, что без проведения необходимых реформ - во избежания нагрузки госбюджета заимствованиями - нельзя было бы исключать и отмены проведения индексирования уровня выплат определённого типа пенсий. Подчёркивается, что министр никогда не говорил о сокращении пенсий как таковых, а лишь о том, что существуют риски того, что государство не сможет гарантировать повышения максимальных выплат для работников, которые 45 лет платили взносы в пенсионный фонд. "Это не достойно федерального канцлера. Вместо этого он мог бы пояснить, как бы он хотел снова продвинуть страну в экономическом плане", - подчеркнули неназванные инсайдеры. Схожую позицию поддерживают и в оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), чья фракция ранее анонсировала, что будет блокировать работу бундестага по согласованию инициатив правительства Шольца до тех пор, пока тот не поставит вопрос о доверии для проведения досрочных выборов в бундестаг. "Шольц врёт... людям в лицо - ни один пенсионер не получил бы ни на один евро меньше пенсии, если бы Линднер добился своего. Только лишь повышение пенсий в конечном счёте оказалось бы чуть меньше. Поддерживать пенсионную ложь ещё и ценой Украины - гнусно и недостойно", - написал на своей странице в соцсети X депутат фракции ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак. Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что несмотря на раскол в правительстве, на 2025 год в рамках бюджета согласована помощь Киеву объемом в 4 миллиарда евро вместо 12 обсуждавшихся. Германия на прошлой неделе столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП). Шольц утверждает, что он был вынужден так поступить, дабы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку. На фоне раскола в коалиционном правительстве Шольц заявил позднее, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. Согласно источникам в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), вотум доверия Шольцу будет вынесен 18 декабря, что позволит провести парламентские досрочные выборы 23 февраля.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html

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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс, министерство финансов рф (минфин россии), ard