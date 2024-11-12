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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 12.11.2024 (обновлено: 09:54 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/genshtab-1983227280.html
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 12.11.2024
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает во вторник генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:42
2024-11-12T09:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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спеМОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает во вторник генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале. "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится генштаба ВСУ. Ранее представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщал, что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Минобороны РФ в сводке за неделю сообщило в минувшую пятницу об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.
https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html
https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html
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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной на всей линии фронта

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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спеМОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает во вторник генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится генштаба ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 08:00
Ранее представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщал, что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным.
Минобороны РФ в сводке за неделю сообщило в минувшую пятницу об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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