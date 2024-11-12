https://ria.ru/20241112/genshtab-1983227280.html

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 12.11.2024

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает во вторник генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:42

2024-11-12T09:42

2024-11-12T09:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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спеМОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает во вторник генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале. "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится генштаба ВСУ. Ранее представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщал, что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Минобороны РФ в сводке за неделю сообщило в минувшую пятницу об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.

https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html

https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире