https://ria.ru/20241112/gazovoz--1983369358.html

Под Симферополем потушили газовоз

Под Симферополем потушили газовоз - РИА Новости, 12.11.2024

Под Симферополем потушили газовоз

Возгорание газовоза под Симферополем ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:05

2024-11-12T18:05

2024-11-12T18:05

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983352017_0:38:717:441_1920x0_80_0_0_22f4f4040993afc1193475102f2e89f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Возгорание газовоза под Симферополем ликвидировано, сообщает МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Позднее в МЧС сообщили, что огонь распространился на вторую цистерну. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Симферополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия