https://ria.ru/20241112/gazovoz--1983369358.html
Под Симферополем потушили газовоз
Под Симферополем потушили газовоз - РИА Новости, 12.11.2024
Под Симферополем потушили газовоз
Возгорание газовоза под Симферополем ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:05
2024-11-12T18:05
2024-11-12T18:05
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Возгорание газовоза под Симферополем ликвидировано, сообщает МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Позднее в МЧС сообщили, что огонь распространился на вторую цистерну. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Симферополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Под Симферополем потушили газовоз
МЧС РФ: под Симферополем потушили газовоз