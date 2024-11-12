https://ria.ru/20241112/frantsija-1983373543.html

Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5F

Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5F - РИА Новости, 12.11.2024

Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5F

Франция в первом квартале 2025 года передаст Украине шесть истребителей Mirage-2000-5F, что ослабит боеспособность французских ВВС, следует из отчета... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:19

2024-11-12T18:19

2024-11-12T18:19

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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Франция в первом квартале 2025 года передаст Украине шесть истребителей Mirage-2000-5F, что ослабит боеспособность французских ВВС, следует из отчета вице-президента комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франка Жилетти. В своем бюджетном заключении на тему "подготовки и применения ВВС" депутат указывает, что Франция поставит Украине "шесть Mirage 2000-5F", что окажет негативный эффект на состояние парка французской авиации. "В краткосрочной перспективе предстоящая передача ВС Украины шести Mirage 2000-5, а также связанной с ними модели комплексной поддержки еще больше обеднят узкоспециализированный формат нашей истребительной авиации", - пишет политик. По словам Жилетти, передача Украине этих истребителей "непременно окажет влияние на возможности ВВС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", а также ограничит возможности обучения французских пилотов. Согласно депутату, передача самолетов Украине "приведет к отсрочке обновления парка истребителей Rafale и Mirage 2000D с риском неизбежного увеличения затрат на их поддержание в рабочем состоянии", а также ускорит вывод из эксплуатации Mirage 2000-5. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позже министр обороны Франции Себастьян Леокрню сообщил, что поставляемые Киеву самолеты также будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. Самолеты будут модифицированы на авиабазе Казо на юго-западе Франции. Пилоты и механики, необходимые для работы на этих самолетах, проходят подготовку на базе в Нанси на востоке страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982307212.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980012816.html

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украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, rafale