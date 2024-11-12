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Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах - РИА Новости, 12.11.2024
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14:52 12.11.2024
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Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах
Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах - РИА Новости, 12.11.2024
Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах
Министерство просвещения РФ готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:52
2024-11-12T14:52
россия
сергей кравцов
владимир путин
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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ВОЛГОГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть практику в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках концертов или лекториев. "Мы уже такую работу начали и обязательно выполним... У нас в каждой школе создан школьный театр. И мы сейчас готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после урока для каждого класса", - сказал журналистам Кравцов.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах

Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть практику в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках концертов или лекториев.
"Мы уже такую работу начали и обязательно выполним... У нас в каждой школе создан школьный театр. И мы сейчас готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после урока для каждого класса", - сказал журналистам Кравцов.
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