https://ria.ru/20241112/filmy-1983298473.html

Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах

Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах - РИА Новости, 12.11.2024

Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах

Министерство просвещения РФ готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:52

2024-11-12T14:52

2024-11-12T14:52

россия

сергей кравцов

владимир путин

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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ВОЛГОГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть практику в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках концертов или лекториев. "Мы уже такую работу начали и обязательно выполним... У нас в каждой школе создан школьный театр. И мы сейчас готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после урока для каждого класса", - сказал журналистам Кравцов.

https://ria.ru/20241105/uchebnik-1982018376.html

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2024

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россия, сергей кравцов, владимир путин, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)