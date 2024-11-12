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Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами от региона - РИА Новости, 12.11.2024
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15:16 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/fedorischev-1983304529.html
Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами от региона
Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами от региона - РИА Новости, 12.11.2024
Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами от региона
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от региона и обсудил формирование областного бюджета на 2024... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:16
2024-11-12T15:16
самарская область
россия
вячеслав федорищев
госдума рф
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от региона и обсудил формирование областного бюджета на 2024 год, а также поддержку участников СВО и развитие кадрового резерва. "Сегодня в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ, которые представляют Самарскую область… Обсудили и вопросы, которые надо решать прямо сейчас, и долгосрочные планы. В данный момент мы находимся на стадии формирования бюджета области на будущий год. Здесь мы ожидаем активного содействия в вопросах увеличения федерального финансирования социально-значимых направлений: здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства, строительства и ремонта дорог, культуры и так далее", - написал Федорищев в своем Telegram-канале. Также глава региона отметил, что еще одной важной темой стала помощь участникам СВО и их близким, а также поддержка тех, кто решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. Глава Самарской области обсудил с депутатами и сенаторами и формирование кадрового резерва. Федорищев добавил, что ожидает предложений по формированию команды областного правительства, куда входят и главы городов, районов. "Будем работать и на перспективу — поддерживать самарских студентов, которые учатся в Москве. Надо их ориентировать на возвращение в родной регион, где они смогут приносить пользу и строить профессиональную карьеру. Площадкой для взаимодействия станет представительство Самарской области в Москве, где сегодня проходила встреча", - сообщил Федорищев. Предполагается, что представительство региона станет точкой, где рождаются новые проекты и встречаются инвесторы.
https://ria.ru/20241108/podderzhka-1982603149.html
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самарская область, россия, вячеслав федорищев, госдума рф
Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Госдума РФ

Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами от региона

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВрио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проводит совещание по строительству новых школ в Самарской области
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проводит совещание по строительству новых школ в Самарской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от региона и обсудил формирование областного бюджета на 2024 год, а также поддержку участников СВО и развитие кадрового резерва.
"Сегодня в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ, которые представляют Самарскую область… Обсудили и вопросы, которые надо решать прямо сейчас, и долгосрочные планы. В данный момент мы находимся на стадии формирования бюджета области на будущий год. Здесь мы ожидаем активного содействия в вопросах увеличения федерального финансирования социально-значимых направлений: здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства, строительства и ремонта дорог, культуры и так далее", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
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Федорищев и замминистра обороны обсудили поддержку участников СВО
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Также глава региона отметил, что еще одной важной темой стала помощь участникам СВО и их близким, а также поддержка тех, кто решил подписать контракт с Министерством обороны РФ.
Глава Самарской области обсудил с депутатами и сенаторами и формирование кадрового резерва. Федорищев добавил, что ожидает предложений по формированию команды областного правительства, куда входят и главы городов, районов.
"Будем работать и на перспективу — поддерживать самарских студентов, которые учатся в Москве. Надо их ориентировать на возвращение в родной регион, где они смогут приносить пользу и строить профессиональную карьеру. Площадкой для взаимодействия станет представительство Самарской области в Москве, где сегодня проходила встреча", - сообщил Федорищев. Предполагается, что представительство региона станет точкой, где рождаются новые проекты и встречаются инвесторы.
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Самарская областьРоссияВячеслав ФедорищевГосдума РФ
 
 
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