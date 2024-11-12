https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html

Будущая глава дипломатии ЕС хочет направить российские активы Украине

Будущая глава дипломатии ЕС хочет направить российские активы Украине - РИА Новости, 12.11.2024

Будущая глава дипломатии ЕС хочет направить российские активы Украине

Будущая глава дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас не считает использование активов РФ конфискацией и уверена, что их надо направить на восстановление Украины. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:33

2024-11-12T14:33

2024-11-12T21:15

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Будущая глава дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас не считает использование активов РФ конфискацией и уверена, что их надо направить на восстановление Украины. В комитете по иностранным делам Европарламента во вторник проходит беседа с Каллас для утверждения ее кандидатуры на пост главы евродипломатии. "Я бы не использовала слово "конфискация", потому что речь идет об использовании замороженных активов законным способом. Мы признаем, что Россия имеет юридические претензии к нам, поскольку у нас находятся ее активы. Но Украина также имеет законные претензии к России, поскольку они каждый дань наносят ей ущерб… Поэтому, если мы совместим эти претензии, …Россия потом может потребовать вернуть ей все, что осталось, но я сомневаюсь, что, учитывая происходящее, что-то останется на реконструкцию Украины. Эксперты спрашивают нас, почему мы должны оплачивать восстановление (Украины – ред.), а мы и не должны этого делать, это должна оплачивать Россия", - заявила Каллас. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980718030.html

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россия, украина, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, европарламент, g7, в мире