ЕС нуждается в финансовых ресурсах для поддержки Украины, заявил Боррель
Боррель: ЕС нуждается в финансовых ресурсах для продолжения поддержки Украины
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Европейский союз нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для продолжения поддержки Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель журналистам в Варшаве.
Он рассказал, что на ближайшем заседании Совета по иностранным делам ЕС в ближайший понедельник будет обсуждаться вопрос поддержки Украины в контексте того, что выборы президента США выиграл Дональд Трамп.
"Не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы просто реагируют. Мы сами должны взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие меры и решимость. Это требует политической воли и прежде всего финансовых ресурсов", - сказал Боррель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.