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ЕС нуждается в финансовых ресурсах для поддержки Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 12.11.2024
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13:23 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/es-1983275924.html
ЕС нуждается в финансовых ресурсах для поддержки Украины, заявил Боррель
ЕС нуждается в финансовых ресурсах для поддержки Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 12.11.2024
ЕС нуждается в финансовых ресурсах для поддержки Украины, заявил Боррель
Европейский союз нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для продолжения поддержки Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель журналистам в РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:23
2024-11-12T13:23
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Европейский союз нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для продолжения поддержки Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель журналистам в Варшаве. Он рассказал, что на ближайшем заседании Совета по иностранным делам ЕС в ближайший понедельник будет обсуждаться вопрос поддержки Украины в контексте того, что выборы президента США выиграл Дональд Трамп. "Не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы просто реагируют. Мы сами должны взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие меры и решимость. Это требует политической воли и прежде всего финансовых ресурсов", - сказал Боррель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
ЕС нуждается в финансовых ресурсах для поддержки Украины, заявил Боррель

Боррель: ЕС нуждается в финансовых ресурсах для продолжения поддержки Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Европейский союз нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для продолжения поддержки Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель журналистам в Варшаве.
Он рассказал, что на ближайшем заседании Совета по иностранным делам ЕС в ближайший понедельник будет обсуждаться вопрос поддержки Украины в контексте того, что выборы президента США выиграл Дональд Трамп.
"Не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы просто реагируют. Мы сами должны взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие меры и решимость. Это требует политической воли и прежде всего финансовых ресурсов", - сказал Боррель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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