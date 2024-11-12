https://ria.ru/20241112/ekaterinburg-1983245177.html

Аптеки в Екатеринбурге столкнулись с дефицитом физраствора

Аптеки в Екатеринбурге столкнулись с дефицитом физраствора - РИА Новости, 12.11.2024

Аптеки в Екатеринбурге столкнулись с дефицитом физраствора

Дефицит физраствора (хлорид натрия) наблюдается в аптеках Екатеринбурга из-за отсутствия поставщиков, сообщила РИА Новости директор городской аптечной... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:12

2024-11-12T11:12

2024-11-12T11:12

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Дефицит физраствора (хлорид натрия) наблюдается в аптеках Екатеринбурга из-за отсутствия поставщиков, сообщила РИА Новости директор городской аптечной справочной службы Елена Московкина. "Натрия хлорид очень востребованный препарат, это капельницы, ингаляции, промывания, наружная обработка. Обычно всегда он был в наличии, сейчас почему-то не стало. Всех объемов мало, где он числится в аптеках. Аптеки ссылаются на отсутствие поставщиков. Например, 400 миллилитров числится в 31 аптеке. Это для города-миллионника очень мало. Двести миллилитров – в трех аптеках числится, и то надо уточнять, есть ли еще в наличии", - сказала собеседница агентства. По ее словам, физраствор объемом 500 миллилитров имеется в наличии в 20 аптеках уральской столицы, 250 миллилитров - в шести аптеках, а объемом 100 миллилитров в наличии лишь в одной аптеке.

https://ria.ru/20240423/minzdrav-1941782591.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, екатеринбург