https://ria.ru/20241112/efimov-1983195126.html
Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории
Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории - РИА Новости, 12.11.2024
Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории
В столичном Дорогомилове в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок в 1,21 гектара, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:07
2024-11-12T10:07
2024-11-12T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В столичном Дорогомилове в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок в 1,21 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 668,17 миллиона рублей. В итоге город получит 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Сам участок находится рядом с проспектом Багратиона возле станций метро "Парк Победы" и "Поклонная" МЦД-4.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на нем будет построено 56 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В столичном Дорогомилове в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок в 1,21 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 668,17 миллиона рублей. В итоге город получит 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Сам участок находится рядом с проспектом Багратиона возле станций метро "Парк Победы" и "Поклонная" МЦД-4.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на нем будет построено 56 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов.