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Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории - РИА Новости, 12.11.2024
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10:07 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/efimov-1983195126.html
Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории
Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории - РИА Новости, 12.11.2024
Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории
В столичном Дорогомилове в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок в 1,21 гектара, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:07
2024-11-12T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В столичном Дорогомилове в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок в 1,21 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 668,17 миллиона рублей. В итоге город получит 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Сам участок находится рядом с проспектом Багратиона возле станций метро "Парк Победы" и "Поклонная" МЦД-4.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на нем будет построено 56 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Дорогомилове в рамках КРТ реорганизуют 1,21 гектара территории

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В столичном Дорогомилове в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок в 1,21 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 668,17 миллиона рублей. В итоге город получит 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Сам участок находится рядом с проспектом Багратиона возле станций метро "Парк Победы" и "Поклонная" МЦД-4.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на нем будет построено 56 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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