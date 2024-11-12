Рейтинг@Mail.ru
Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 12.11.2024 (обновлено: 11:14 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/dzerzhinsk-1983153511.html
Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске
Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске - РИА Новости, 12.11.2024
Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске
Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российскую группировку РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:00
2024-11-12T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
торецк
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982937190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3199a3f778acba0f741c792d7e8bd3e2.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российскую группировку в Дзержинске, которая освободила почти треть города, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Шмель.&quot;Дорога имеет ключевое значение для противника — по ней производят ротацию, эвакуацию, могут перебрасывать любую технику, в том числе гусеничную. Через нее снабжается и Торецк (Дзержинск. — Прим. ред.). По нашим данным, уже почти 30 процентов города — под контролем российской армии&quot;, — пояснил боец.По словам Шмеля, трасса на Константиновку будет перерезана после взятия пары населенных пунктов.Задача подразделения спецназа — "предотвратить прорыв техники противника, пресечь контратаки, прикрыть фланги".В Дзержинске (Торецке) располагается мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, украинские военные закрепились там с 2014 года. Именно отсюда ведутся регулярные обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Освобождение Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск (Бахмут). Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html
константиновка
торецк
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982937190_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_18600210ce0225c77e54806b889c2cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константиновка, торецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Торецк, Горловка
Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске

Комроты спецназа Шмель: российская армия контролирует почти треть Дзержинска

© РИА Новости / Мария МарикянКомандир роты с позывным Шмель
Командир роты с позывным Шмель - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российскую группировку в Дзержинске, которая освободила почти треть города, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Шмель.
«

"Дорога имеет ключевое значение для противника — по ней производят ротацию, эвакуацию, могут перебрасывать любую технику, в том числе гусеничную. Через нее снабжается и Торецк (Дзержинск. — Прим. ред.). По нашим данным, уже почти 30 процентов города — под контролем российской армии", — пояснил боец.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Шмеля, трасса на Константиновку будет перерезана после взятия пары населенных пунктов.
Задача подразделения спецназа — "предотвратить прорыв техники противника, пресечь контратаки, прикрыть фланги".
В Дзержинске (Торецке) располагается мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, украинские военные закрепились там с 2014 года. Именно отсюда ведутся регулярные обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Освобождение Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск (Бахмут). Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
Сыч в одном из домов Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"Это переломный момент": что российские бойцы приготовили для ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаТорецкГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала