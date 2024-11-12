https://ria.ru/20241112/dzerzhinsk-1983153511.html

Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске

Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске - РИА Новости, 12.11.2024

Спецназовец рассказал о значительном продвижении в Дзержинске

Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российскую группировку РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T06:00

2024-11-12T06:00

2024-11-12T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

торецк

горловка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982937190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3199a3f778acba0f741c792d7e8bd3e2.jpg

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российскую группировку в Дзержинске, которая освободила почти треть города, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Шмель."Дорога имеет ключевое значение для противника — по ней производят ротацию, эвакуацию, могут перебрасывать любую технику, в том числе гусеничную. Через нее снабжается и Торецк (Дзержинск. — Прим. ред.). По нашим данным, уже почти 30 процентов города — под контролем российской армии", — пояснил боец.По словам Шмеля, трасса на Константиновку будет перерезана после взятия пары населенных пунктов.Задача подразделения спецназа — "предотвратить прорыв техники противника, пресечь контратаки, прикрыть фланги".В Дзержинске (Торецке) располагается мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, украинские военные закрепились там с 2014 года. Именно отсюда ведутся регулярные обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Освобождение Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск (Бахмут). Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

константиновка

торецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, константиновка, торецк, горловка