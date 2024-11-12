https://ria.ru/20241112/dvizhenie-1983394080.html

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП - РИА Новости, 12.11.2024

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:55

2024-11-12T19:55

2024-11-12T19:55

происшествия

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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. Ранее ведомство проинформировало, что во вторник вечером на трассе под Пермью фуру MAN занесло, в нее врезались ехавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовик Hyundai. Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Екатеринбурга. "Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html

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происшествия, авто, пермь, екатеринбург, mercedes, россия