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Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП - РИА Новости, 12.11.2024
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19:55 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/dvizhenie-1983394080.html
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП - РИА Новости, 12.11.2024
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:55
2024-11-12T19:55
происшествия
авто
пермь
екатеринбург
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. Ранее ведомство проинформировало, что во вторник вечером на трассе под Пермью фуру MAN занесло, в нее врезались ехавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовик Hyundai. Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Екатеринбурга. "Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, пермь, екатеринбург, mercedes, россия
Происшествия, Авто, Пермь, Екатеринбург, Mercedes, Россия
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после массового ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Пермского края/TelegramМесто ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Пермского края/Telegram
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Ранее ведомство проинформировало, что во вторник вечером на трассе под Пермью фуру MAN занесло, в нее врезались ехавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовик Hyundai. Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Екатеринбурга.
"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоПермьЕкатеринбургMercedesРоссия
 
 
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