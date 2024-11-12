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Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП - РИА Новости, 12.11.2024
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:55
2024-11-12T19:55
2024-11-12T19:55
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Движение на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись два грузовика и микроавтобус, полностью восстановлено, сообщает краевая Госавтоинспекция. Ранее ведомство проинформировало, что во вторник вечером на трассе под Пермью фуру MAN занесло, в нее врезались ехавшие в попутном направлении микроавтобус Mercedes и грузовик Hyundai. Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Екатеринбурга. "Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, пермь, екатеринбург, mercedes, россия
Происшествия, Авто, Пермь, Екатеринбург, Mercedes, Россия
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после ДТП
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург полностью восстановили после массового ДТП