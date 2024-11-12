https://ria.ru/20241112/diplomatiya-1983268025.html

Россия, Турция и Иран опубликовали итоговое заявление встречи по Сирии

Россия, Турция и Иран опубликовали итоговое заявление встречи по Сирии - РИА Новости, 12.11.2024

Россия, Турция и Иран опубликовали итоговое заявление встречи по Сирии

Россия, Турция и Иран считают важным возобновить усилия и контакты по нормализации отношений Анкары и Дамаска, говорится в итоговом заявлении встречи по Сирии в РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:57

2024-11-12T12:57

2024-11-12T13:03

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Турция и Иран считают важным возобновить усилия и контакты по нормализации отношений Анкары и Дамаска, говорится в итоговом заявлении встречи по Сирии в "астанинском формате". В заявлении отмечается, что по итогам переговоров стороны подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам. "Подтвердили важность возобновления контактов между Турцией и Сирией противоречий на основе строгой приверженности принципам уважения единства, территориальной целостности и суверенитета обеих стран", - говорится в заявлении. "Приветствовали усилия России, Ирана, Сирии и Турции в рамках четырехстороннего формата во исполнение договоренностей, достигнутых на организованных в Москве встречах министров обороны 25 апреля 2023 года и министров иностранных дел 10 мая 2023 года. Подчеркнули важность возобновления контактов в данном формате", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20241112/siriya-1983264927.html

https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, россия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев