Рейтинг@Mail.ru
Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 12.11.2024 (обновлено: 09:36 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/diabet-1983208486.html
Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения
Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения - РИА Новости, 12.11.2024
Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения
При плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения у пациента могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T04:14
2024-11-12T09:36
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983226316_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_e34e0bd80bf70b7a0bf98df635b5b7ff.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. При плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения у пациента могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы, возможно также снижение умственных способностей, памяти, потери чувствительности пораженных конечностей, заявила РИА Новости директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Елена Петряйкина. "При плохом контроле над заболеванием последствиями сахарного диабета являются хроническая гипергликемия и метаболические нарушения. Поздние осложнения патологии — сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы и системы организма", — сказала Петряйкина. Она отметила, что без соответствующего лечения такие состояния прогрессируют, приводят к слепоте, почечной недостаточности, снижению умственных способностей и памяти, потери чувствительности пораженных конечностей или выраженному болевому синдрому. Острые осложнения могут возникать при сахарном диабете первого типа — гипо- и гипергликемические комы, уточнила специалист. Такие состояния требуют оказания незамедлительной медицинской помощи, госпитализации в стационар и крайне опасны своими последствиями. Выявление сахарного диабета первого типа на ранней стадии существенно упрощает компенсацию заболевания и предотвращение осложнений, подчеркнула Петряйкина. Сегодня для лечения заболевания применяется инсулинотерапия, в России в полном объеме доступны необходимые современные препараты и аналоги инсулина, добавила она. По словам специалиста, при сахарном диабете второго типа ранняя диагностика позволяет в ходе дальнейшего лечения отказаться от медикаментозной поддержки, если пациент придерживается правильного и рационального питания, занимается достаточным количеством физической активности, умеет самостоятельно проводить мониторинг и поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы.
https://ria.ru/20241108/diabet-1982567536.html
https://ria.ru/20241017/semavik-1978540980.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983226316_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba006191353d3d6630ee8ff426335fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения

Эксперт Петряйкина: без лечения диабета могут развиться сосудистые повреждения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови
Измерение уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Измерение уровня сахара в крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. При плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения у пациента могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы, возможно также снижение умственных способностей, памяти, потери чувствительности пораженных конечностей, заявила РИА Новости директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Елена Петряйкина.
"При плохом контроле над заболеванием последствиями сахарного диабета являются хроническая гипергликемия и метаболические нарушения. Поздние осложнения патологии — сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы и системы организма", — сказала Петряйкина.
Медсестра использует глюкометр - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эксперт Минздрава рассказала, кто рискует заболеть сахарным диабетом
8 ноября, 03:20
Она отметила, что без соответствующего лечения такие состояния прогрессируют, приводят к слепоте, почечной недостаточности, снижению умственных способностей и памяти, потери чувствительности пораженных конечностей или выраженному болевому синдрому.
Острые осложнения могут возникать при сахарном диабете первого типа — гипо- и гипергликемические комы, уточнила специалист. Такие состояния требуют оказания незамедлительной медицинской помощи, госпитализации в стационар и крайне опасны своими последствиями.
Выявление сахарного диабета первого типа на ранней стадии существенно упрощает компенсацию заболевания и предотвращение осложнений, подчеркнула Петряйкина. Сегодня для лечения заболевания применяется инсулинотерапия, в России в полном объеме доступны необходимые современные препараты и аналоги инсулина, добавила она.
По словам специалиста, при сахарном диабете второго типа ранняя диагностика позволяет в ходе дальнейшего лечения отказаться от медикаментозной поддержки, если пациент придерживается правильного и рационального питания, занимается достаточным количеством физической активности, умеет самостоятельно проводить мониторинг и поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы.
Здание завода фармацевтической компании Герофарм - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Герофарм" рассказал о поставках средства от диабета "Семавик"
17 октября, 16:07
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала