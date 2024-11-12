https://ria.ru/20241112/diabet-1983208486.html

Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения

Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения - РИА Новости, 12.11.2024

Эндокринолог рассказала о страшных последствиях диабета без лечения

При плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения у пациента могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T04:14

2024-11-12T04:14

2024-11-12T09:36

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983226316_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_e34e0bd80bf70b7a0bf98df635b5b7ff.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. При плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения у пациента могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы, возможно также снижение умственных способностей, памяти, потери чувствительности пораженных конечностей, заявила РИА Новости директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Елена Петряйкина. "При плохом контроле над заболеванием последствиями сахарного диабета являются хроническая гипергликемия и метаболические нарушения. Поздние осложнения патологии — сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы и системы организма", — сказала Петряйкина. Она отметила, что без соответствующего лечения такие состояния прогрессируют, приводят к слепоте, почечной недостаточности, снижению умственных способностей и памяти, потери чувствительности пораженных конечностей или выраженному болевому синдрому. Острые осложнения могут возникать при сахарном диабете первого типа — гипо- и гипергликемические комы, уточнила специалист. Такие состояния требуют оказания незамедлительной медицинской помощи, госпитализации в стационар и крайне опасны своими последствиями. Выявление сахарного диабета первого типа на ранней стадии существенно упрощает компенсацию заболевания и предотвращение осложнений, подчеркнула Петряйкина. Сегодня для лечения заболевания применяется инсулинотерапия, в России в полном объеме доступны необходимые современные препараты и аналоги инсулина, добавила она. По словам специалиста, при сахарном диабете второго типа ранняя диагностика позволяет в ходе дальнейшего лечения отказаться от медикаментозной поддержки, если пациент придерживается правильного и рационального питания, занимается достаточным количеством физической активности, умеет самостоятельно проводить мониторинг и поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы.

https://ria.ru/20241108/diabet-1982567536.html

https://ria.ru/20241017/semavik-1978540980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество