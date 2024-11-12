https://ria.ru/20241112/deputat-1983246842.html

Брянский депутат получил шесть лет колонии за мошенничество

Брянский депутат получил шесть лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 12.11.2024

Брянский депутат получил шесть лет колонии за мошенничество

Экс-депутат Брянской областной думы, за 11 миллионов рублей обещавший вернуть бывшему директору организации его фирму, получил 6 лет колонии за мошенничество,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:17

2024-11-12T11:17

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Экс-депутат Брянской областной думы, за 11 миллионов рублей обещавший вернуть бывшему директору организации его фирму, получил 6 лет колонии за мошенничество, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области и в СУСК РФ по региону. "Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему депутату Брянской областной думы Артему Ашеко и бывшему брянскому адвокату Алексею Чаплыгину, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", – говорится в сообщении пресс-службы судов. По данным суда, в ноябре-декабре 2022 года мужчины вместе с двумя соучастниками, ранее уже осужденными, обманом похитили у бывшего директора коммерческой организации 11,8 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. "Преступный план, разработанный депутатом Брянской областной думы и его знакомым, жителем города Брянска, предполагал завладение денежными средствами предпринимателя под предлогом передачи их в качестве взяток различным должностным лицам. Деньги предназначались якобы за решение вопроса о признании судом недействительным протокола общего собрания участников коммерческой организации по снятию потерпевшего с должности ее директора", – отметили в СУСК по Брянской области. Кроме того, по данным СУСК, депутат и его подельник обещали восстановить мужчину в правах с помощью захвата и передачи ему фирмы силой. В преступную группу организаторы вовлекли адвоката и своего знакомого. В суде уточнили, что экс-депутат приговорен к 6 годам колонии и оштрафован на 400 тысяч рублей, бывшему адвокату дали 5,5 лет колонии, назначили штраф в 350 тысяч рублей и на 2 года лишили права заниматься адвокатской деятельностью.

https://ria.ru/20241112/ivanov-1983222291.html

https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html

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происшествия, брянская область, россия, брянск, брянская областная дума