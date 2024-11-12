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Демешин: новая котельная улучшит качество воздуха в поселке Чегдомын - РИА Новости, 12.11.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
09:45 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/demeshin-1983228031.html
Демешин: новая котельная улучшит качество воздуха в поселке Чегдомын
Демешин: новая котельная улучшит качество воздуха в поселке Чегдомын - РИА Новости, 12.11.2024
Демешин: новая котельная улучшит качество воздуха в поселке Чегдомын
Качество воздуха в рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края улучшат, построив новую котельную, на эти цели будет выделено 5,4 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:45
2024-11-12T09:45
хабаровский край
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Качество воздуха в рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края улучшат, построив новую котельную, на эти цели будет выделено 5,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Новую котельную мощностью не менее 100 Гкал/час и обновление более 30 километров теплосетей планируем в Чегдомыне. Наша задача - обеспечить людям нормальные условия жизни, а нынешняя экологическая обстановка вызывает массу вопросов. Росгидромет систематически оценивает загрязнение атмосферы как "высокое", а в отдельные годы – как "очень высокое". По федеральному проекту "Чистый воздух" в 2027-2029 годах на эти цели будет направлено 5,4 миллиарда рублей (средства преимущественно федеральные)", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, это позволит закрыть котельные №1 и №2 в самом Чегдомыне, а новую - вынести за пределы рабочего посёлка. Частные домовладения частично переведут на централизованное теплоснабжение. "Кроме того, "Ургалуголь", на долю которого приходится солидная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, участвует в эксперименте по квотированию этих выбросов. Он запущен в рамках нацпроекта "Экология", далее будет продолжен по новому нацпроекту "Экологическое благополучие". Участие в эксперименте направлено не только на охрану окружающей среды, а в первую очередь – на улучшение качества жизни наших граждан", - заключил губернатор. Согласно сводным расчетам, проведенным ВНИИ "Экология", общий объем выбросов загрязняющих веществ в Чегдомыне составляет порядка 11 тысяч тонн в год, в том числе от объектов промышленности - более 8 тысяч тонн в год. К 2030 году количество выбросов в поселке должно снизиться на 1149,5 тонн. К 2036 году – достигнуть 50 % от уровня 2020 года, что отчасти будет достигаться за счет квотирования промышленных предприятий, сообщает правительство региона. Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ реализуется с 2020 года. С 1 сентября 2023 года в 29 населенных пунктах России начался переход на квотирование выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В число участников экологического эксперимента вошли два населенных пункта Хабаровского края: Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре. Цель проекта – снизить к 2036 году выбросы загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, вдвое по отношению к 2020 году. Чегдомын - рабочий посёлок, административный центр Верхнебуреинского района с населением порядка 11,5 тысяч человек. В 2014 году включён в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Посёлок расположен на реке Чегдомын (левый приток реки Ургал), в 630 километрах северо-западнее Хабаровска. В поселке располагаются угледобывающие шахты, обогатительная фабрика, лесозаготовительные предприятия, лесозавод.
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хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Демешин

Демешин: новая котельная улучшит качество воздуха в поселке Чегдомын

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Качество воздуха в рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края улучшат, построив новую котельную, на эти цели будет выделено 5,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Новую котельную мощностью не менее 100 Гкал/час и обновление более 30 километров теплосетей планируем в Чегдомыне. Наша задача - обеспечить людям нормальные условия жизни, а нынешняя экологическая обстановка вызывает массу вопросов. Росгидромет систематически оценивает загрязнение атмосферы как "высокое", а в отдельные годы – как "очень высокое". По федеральному проекту "Чистый воздух" в 2027-2029 годах на эти цели будет направлено 5,4 миллиарда рублей (средства преимущественно федеральные)", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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По словам главы региона, это позволит закрыть котельные №1 и №2 в самом Чегдомыне, а новую - вынести за пределы рабочего посёлка. Частные домовладения частично переведут на централизованное теплоснабжение.
"Кроме того, "Ургалуголь", на долю которого приходится солидная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, участвует в эксперименте по квотированию этих выбросов. Он запущен в рамках нацпроекта "Экология", далее будет продолжен по новому нацпроекту "Экологическое благополучие". Участие в эксперименте направлено не только на охрану окружающей среды, а в первую очередь – на улучшение качества жизни наших граждан", - заключил губернатор.
Согласно сводным расчетам, проведенным ВНИИ "Экология", общий объем выбросов загрязняющих веществ в Чегдомыне составляет порядка 11 тысяч тонн в год, в том числе от объектов промышленности - более 8 тысяч тонн в год. К 2030 году количество выбросов в поселке должно снизиться на 1149,5 тонн. К 2036 году – достигнуть 50 % от уровня 2020 года, что отчасти будет достигаться за счет квотирования промышленных предприятий, сообщает правительство региона.
Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ реализуется с 2020 года. С 1 сентября 2023 года в 29 населенных пунктах России начался переход на квотирование выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В число участников экологического эксперимента вошли два населенных пункта Хабаровского края: Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре. Цель проекта – снизить к 2036 году выбросы загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, вдвое по отношению к 2020 году.
Чегдомын - рабочий посёлок, административный центр Верхнебуреинского района с населением порядка 11,5 тысяч человек. В 2014 году включён в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Посёлок расположен на реке Чегдомын (левый приток реки Ургал), в 630 километрах северо-западнее Хабаровска. В поселке располагаются угледобывающие шахты, обогатительная фабрика, лесозаготовительные предприятия, лесозавод.
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