https://ria.ru/20241112/degtjarev-1983329512.html

В Великом Новгороде начали строить центр гимнастики

В Великом Новгороде начали строить центр гимнастики - РИА Новости, 12.11.2024

В Великом Новгороде начали строить центр гимнастики

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал старт строительству центра гимнастики в Великом Новгороде, объект откроется в 2026 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:15

2024-11-12T16:15

2024-11-12T19:35

новгородская область

великий новгород

михаил дегтярев

андрей никитин (политик)

василий титов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал старт строительству центра гимнастики в Великом Новгороде, объект откроется в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что во вторник в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства спортивного центра по гимнастике. В ней приняли участие Дегтярев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов. "Красивый и качественный проект центра, где вы будете заниматься, готов. И вы сможете двигаться к своим чемпионским званиям, добиваться результата, прославлять и Новгородскую область, и Россию. Отдельные слова благодарности – губернатору. Во всех районах появляются новые спортивные объекты, и растет число людей, занимающихся физкультурой и спортом", - приводит пресс-служба слова Дегтярева. В центре будут зал спортивной и художественной гимнастики, хореографии, раздевалки. Спорткомплекс предназначен для проведения тренировок для 200 обучающихся в спортивной школе олимпийского резерва, в том числе, членов сборной команды РФ. Воспользоваться его услугами смогут и около 1000 жителей города. "Одна из задач, которую я ставил перед собой семь лет назад, когда стал губернатором – это сделать так, чтобы в каждом нашем районе были современные спортивные сооружения. Эту задачу мы выполняем. Сегодня начинаем строить центр для гимнастики, ведь Новгородская область уже славится достижениями в этом направлении", - приводит пресс-служба слова Никитина. Строительство центра планируется в 2025-2026 годах. Стоимость составляет 500 миллионов рублей, из которых почти 350 миллионов рублей – из федерального бюджета. Общая площадь объекта - более пяти тысяч квадратных метров.

https://rsport.ria.ru/20240918/gimnastika-1973519943.html

https://realty.ria.ru/20241101/novgorod-1981294836.html

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новгородская область, великий новгород, михаил дегтярев, андрей никитин (политик), василий титов