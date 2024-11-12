https://ria.ru/20241112/dagestan-1983248032.html

В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека

В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека - РИА Новости, 12.11.2024

В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека

Трое мужчин в Дагестане подозреваются в похищении человека с использованием оружия и вымогательстве у него 1 миллиона рублей, двое злоумышленников и их пособник РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:31

2024-11-12T11:31

2024-11-12T11:31

происшествия

россия

хасавюрт

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Трое мужчин в Дагестане подозреваются в похищении человека с использованием оружия и вымогательстве у него 1 миллиона рублей, двое злоумышленников и их пособник задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", "г" и "з" части 2 статьи 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия из корыстных побуждений) и пунктами "а", "в" и "г" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) УК РФ… Двое подозреваемых задержаны, принимаются меры к задержанию третьего. Также задержан пособник, сообщивший подозреваемым о наличии денежных средств у потерпевшего и месте его проживания", – говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, 5 ноября подозреваемые приехали в частный дом в городе Хасавюрт и, представившись сотрудниками полиции, стали обыскивать жилище. На просьбу предъявить служебные удостоверения мужчины, применяя насилие и используя для устрашения оружие, надели на хозяина наручники, насильно посадили его в свою машину и повезли в сторону Махачкалы. По дороге преступники били потерпевшего и стали требовать от него 1 миллион рублей. Тот, опасаясь за свою жизнь, согласился передать похитителям 150 тысяч рублей. Когда они вернулись к дому, потерпевший выбежал из машины и стал звать на помощь. Тогда злоумышленники скрылись, опасаясь быть застигнутыми на месте преступления.

https://ria.ru/20241107/sk-1982497925.html

россия

хасавюрт

махачкала

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происшествия, россия, хасавюрт, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)