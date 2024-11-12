Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/dagestan-1983248032.html
В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека
В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека - РИА Новости, 12.11.2024
В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека
Трое мужчин в Дагестане подозреваются в похищении человека с использованием оружия и вымогательстве у него 1 миллиона рублей, двое злоумышленников и их пособник РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:31
2024-11-12T11:31
происшествия
россия
хасавюрт
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Трое мужчин в Дагестане подозреваются в похищении человека с использованием оружия и вымогательстве у него 1 миллиона рублей, двое злоумышленников и их пособник задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", "г" и "з" части 2 статьи 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия из корыстных побуждений) и пунктами "а", "в" и "г" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) УК РФ… Двое подозреваемых задержаны, принимаются меры к задержанию третьего. Также задержан пособник, сообщивший подозреваемым о наличии денежных средств у потерпевшего и месте его проживания", – говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, 5 ноября подозреваемые приехали в частный дом в городе Хасавюрт и, представившись сотрудниками полиции, стали обыскивать жилище. На просьбу предъявить служебные удостоверения мужчины, применяя насилие и используя для устрашения оружие, надели на хозяина наручники, насильно посадили его в свою машину и повезли в сторону Махачкалы. По дороге преступники били потерпевшего и стали требовать от него 1 миллион рублей. Тот, опасаясь за свою жизнь, согласился передать похитителям 150 тысяч рублей. Когда они вернулись к дому, потерпевший выбежал из машины и стал звать на помощь. Тогда злоумышленники скрылись, опасаясь быть застигнутыми на месте преступления.
https://ria.ru/20241107/sk-1982497925.html
россия
хасавюрт
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хасавюрт, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хасавюрт, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека

В Дагестане трех мужчин подозревают в похищении человека ради миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Трое мужчин в Дагестане подозреваются в похищении человека с использованием оружия и вымогательстве у него 1 миллиона рублей, двое злоумышленников и их пособник задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", "г" и "з" части 2 статьи 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия из корыстных побуждений) и пунктами "а", "в" и "г" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) УК РФ… Двое подозреваемых задержаны, принимаются меры к задержанию третьего. Также задержан пособник, сообщивший подозреваемым о наличии денежных средств у потерпевшего и месте его проживания", – говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 5 ноября подозреваемые приехали в частный дом в городе Хасавюрт и, представившись сотрудниками полиции, стали обыскивать жилище. На просьбу предъявить служебные удостоверения мужчины, применяя насилие и используя для устрашения оружие, надели на хозяина наручники, насильно посадили его в свою машину и повезли в сторону Махачкалы.
По дороге преступники били потерпевшего и стали требовать от него 1 миллион рублей. Тот, опасаясь за свою жизнь, согласился передать похитителям 150 тысяч рублей. Когда они вернулись к дому, потерпевший выбежал из машины и стал звать на помощь. Тогда злоумышленники скрылись, опасаясь быть застигнутыми на месте преступления.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах
7 ноября, 19:38
 
ПроисшествияРоссияХасавюртМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала