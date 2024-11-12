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СМИ раскрыли, что станет сигналом к обострению ситуации между США и КНР - РИА Новости, 12.11.2024
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09:56 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/cnn-1983230009.html
СМИ раскрыли, что станет сигналом к обострению ситуации между США и КНР
СМИ раскрыли, что станет сигналом к обострению ситуации между США и КНР - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ раскрыли, что станет сигналом к обострению ситуации между США и КНР
Возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем в администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа будет сигналом о готовности... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:56
2024-11-12T09:56
в мире
сша
китай
марко рубио
дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем в администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа будет сигналом о готовности обострить ситуацию с Китаем, сообщает телеканал CNN. "Выбор Рубио на эту роль стал бы прямым сигналом о готовности избранного президента обострить ситуацию с Китаем", - говорится в публикации. Источник телеканала заявил, что для Китая назначение Рубио будет хуже, чем повторное назначение бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Ранее газета Hill сообщала, что американский предприниматель Вивек Рамасвами, который часть предвыборной гонки в США являлся соперником избранного президента Дональда Трампа, а затем поддержал и присоединился к его кампании, может возглавить американский госдеп. По данным издания, Рамасвами является одним из претендентов на пост госсекретаря США, составляя конкуренцию другому возможному кандидату - сенатору-республиканцу Марко Рубио.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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в мире, сша, китай, марко рубио, дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Китай, Марко Рубио, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
СМИ раскрыли, что станет сигналом к обострению ситуации между США и КНР

CNN: назначение Рубио будет сигналом к обострению ситуации между США и КНР

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем в администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа будет сигналом о готовности обострить ситуацию с Китаем, сообщает телеканал CNN.
"Выбор Рубио на эту роль стал бы прямым сигналом о готовности избранного президента обострить ситуацию с Китаем", - говорится в публикации.
Источник телеканала заявил, что для Китая назначение Рубио будет хуже, чем повторное назначение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее газета Hill сообщала, что американский предприниматель Вивек Рамасвами, который часть предвыборной гонки в США являлся соперником избранного президента Дональда Трампа, а затем поддержал и присоединился к его кампании, может возглавить американский госдеп. По данным издания, Рамасвами является одним из претендентов на пост госсекретаря США, составляя конкуренцию другому возможному кандидату - сенатору-республиканцу Марко Рубио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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В миреСШАКитайМарко РубиоДональд ТрампВивек Рамасвами
 
 
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