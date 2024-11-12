https://ria.ru/20241112/chzhukhay-1983303250.html

Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае

Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае - РИА Новости, 12.11.2024

Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, наехавшего на людей в городе Чжухай китайской южной... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:10

2024-11-12T15:10

2024-11-12T15:10

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, наехавшего на людей в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, что привело к гибели 35 человек. "Необходимо приложить все усилия для спасения раненых, провести тщательную работу по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. Необходимо строго наказать преступника в соответствии с законом", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также указал на то, что всем районам и соответствующим органам необходимо извлечь из этого серьезный урок, усилить меры по предотвращению и контролю источников рисков, своевременно урегулировать конфликты и споры, строго предотвращать возникновение экстремальных инцидентов, прилагать все усилия для обеспечения безопасности жизни населения и общественной стабильности. Ранее местная полиция сообщила, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек, еще 43 человека получили ранения. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 62-летнего Фаня, когда он пытался скрыться с места преступления. Как сообщили в полиции, подозреваемый нанес себе ранения ножом, после чего впал в кому. Согласно предварительным данным расследования, было установлено, что причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Ранее в генконсульстве РФ в Гуанчжоу сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших в результате инцидента россиянах не поступало.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983211720.html

https://ria.ru/20241102/mchs-1981593603.html

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в мире, си цзиньпин, китай, чжухай, гуандун