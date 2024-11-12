Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/chzhukhay-1983303250.html
Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае
Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае - РИА Новости, 12.11.2024
Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, наехавшего на людей в городе Чжухай китайской южной... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:10
2024-11-12T15:10
в мире
си цзиньпин
китай
чжухай
гуандун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169520_0:256:1000:819_1920x0_80_0_0_3ae0e5eac3faa365ddda2f3f0028ee65.jpg
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, наехавшего на людей в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, что привело к гибели 35 человек. "Необходимо приложить все усилия для спасения раненых, провести тщательную работу по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. Необходимо строго наказать преступника в соответствии с законом", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также указал на то, что всем районам и соответствующим органам необходимо извлечь из этого серьезный урок, усилить меры по предотвращению и контролю источников рисков, своевременно урегулировать конфликты и споры, строго предотвращать возникновение экстремальных инцидентов, прилагать все усилия для обеспечения безопасности жизни населения и общественной стабильности. Ранее местная полиция сообщила, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек, еще 43 человека получили ранения. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 62-летнего Фаня, когда он пытался скрыться с места преступления. Как сообщили в полиции, подозреваемый нанес себе ранения ножом, после чего впал в кому. Согласно предварительным данным расследования, было установлено, что причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Ранее в генконсульстве РФ в Гуанчжоу сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших в результате инцидента россиянах не поступало.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983211720.html
https://ria.ru/20241102/mchs-1981593603.html
китай
чжухай
гуандун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169520_0:162:1000:912_1920x0_80_0_0_7c732ad4dde3c8eb7a16c15dc2caed7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, китай, чжухай, гуандун
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Чжухай, Гуандун
Си Цзиньпин распорядился наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае

Си Цзиньпин приказал строго наказать водителя, наехавшего на людей в Чжухае

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП в Чжухае
Место ДТП в Чжухае - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП в Чжухае
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, наехавшего на людей в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, что привело к гибели 35 человек.
"Необходимо приложить все усилия для спасения раненых, провести тщательную работу по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. Необходимо строго наказать преступника в соответствии с законом", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Ограждение на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян
Вчера, 06:46
Он также указал на то, что всем районам и соответствующим органам необходимо извлечь из этого серьезный урок, усилить меры по предотвращению и контролю источников рисков, своевременно урегулировать конфликты и споры, строго предотвращать возникновение экстремальных инцидентов, прилагать все усилия для обеспечения безопасности жизни населения и общественной стабильности.
Ранее местная полиция сообщила, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек, еще 43 человека получили ранения. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 62-летнего Фаня, когда он пытался скрыться с места преступления. Как сообщили в полиции, подозреваемый нанес себе ранения ножом, после чего впал в кому.
Согласно предварительным данным расследования, было установлено, что причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее в генконсульстве РФ в Гуанчжоу сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших в результате инцидента россиянах не поступало.
В Омутнинске Кировской области фура въехала в остановку - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие
2 ноября, 17:59
 
В миреСи ЦзиньпинКитайЧжухайГуандун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала