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Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов
Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов - РИА Новости, 12.11.2024
Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов
Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:35
2024-11-12T16:35
2024-11-12T16:35
чувашская республика
олег николаев (политик)
информационная безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. По данным мониторинга, проведенного в 89 субъектах Федерации, сайт кабинета министров занял первое место, а сайт Государственного Совета — третье. "Данные показатели основаны на оценке безопасности веб-ресурсов, которую эксперты проводили по 100-балльной шкале. У двух наших сайтов поддомены вида "www" включены в сертификат безопасности TLS. То есть поддерживают защищенное соединение со своими посетителями и обеспечивают надежную защиту", - написал Николаев. Он добавил, что проект "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" продолжается и направлен на повышение уровня защищенности в регионе. "И важно понимать, что информационная безопасность охватывает не только киберзащиту, но и защиту персональных данных наших жителей, управление рисками. Благодарю всех, кто работает над улучшением безопасности в цифровой среде, чтобы каждый житель Чувашии чувствовал себя защищенным и уверенным в том, что его данные надежно защищены. Приятно видеть, что результаты нашей работы высоко оценены", - подчеркнул глава Чувашии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег николаев (политик), информационная безопасность
Чувашская Республика, Олег Николаев (политик), Информационная безопасность
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.
По данным мониторинга, проведенного в 89 субъектах Федерации, сайт кабинета министров занял первое место, а сайт Государственного Совета — третье.
"Данные показатели основаны на оценке безопасности веб-ресурсов, которую эксперты проводили по 100-балльной шкале. У двух наших сайтов поддомены вида "www" включены в сертификат безопасности TLS. То есть поддерживают защищенное соединение со своими посетителями и обеспечивают надежную защиту", - написал Николаев.
Он добавил, что проект "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта
"Цифровая экономика" продолжается и направлен на повышение уровня защищенности в регионе.
"И важно понимать, что информационная безопасность охватывает не только киберзащиту, но и защиту персональных данных наших жителей, управление рисками. Благодарю всех, кто работает над улучшением безопасности в цифровой среде, чтобы каждый житель Чувашии чувствовал себя защищенным и уверенным в том, что его данные надежно защищены. Приятно видеть, что результаты нашей работы высоко оценены", - подчеркнул глава Чувашии.