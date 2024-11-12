Рейтинг@Mail.ru
Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Чувашская Республика
 
16:35 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html
Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов
Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов - РИА Новости, 12.11.2024
Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов
Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:35
2024-11-12T16:35
чувашская республика
олег николаев (политик)
информационная безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. По данным мониторинга, проведенного в 89 субъектах Федерации, сайт кабинета министров занял первое место, а сайт Государственного Совета — третье. "Данные показатели основаны на оценке безопасности веб-ресурсов, которую эксперты проводили по 100-балльной шкале. У двух наших сайтов поддомены вида "www" включены в сертификат безопасности TLS. То есть поддерживают защищенное соединение со своими посетителями и обеспечивают надежную защиту", - написал Николаев. Он добавил, что проект "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" продолжается и направлен на повышение уровня защищенности в регионе. "И важно понимать, что информационная безопасность охватывает не только киберзащиту, но и защиту персональных данных наших жителей, управление рисками. Благодарю всех, кто работает над улучшением безопасности в цифровой среде, чтобы каждый житель Чувашии чувствовал себя защищенным и уверенным в том, что его данные надежно защищены. Приятно видеть, что результаты нашей работы высоко оценены", - подчеркнул глава Чувашии.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег николаев (политик), информационная безопасность
Чувашская Республика, Олег Николаев (политик), Информационная безопасность

Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.
По данным мониторинга, проведенного в 89 субъектах Федерации, сайт кабинета министров занял первое место, а сайт Государственного Совета — третье.
"Данные показатели основаны на оценке безопасности веб-ресурсов, которую эксперты проводили по 100-балльной шкале. У двух наших сайтов поддомены вида "www" включены в сертификат безопасности TLS. То есть поддерживают защищенное соединение со своими посетителями и обеспечивают надежную защиту", - написал Николаев.
Он добавил, что проект "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" продолжается и направлен на повышение уровня защищенности в регионе.
"И важно понимать, что информационная безопасность охватывает не только киберзащиту, но и защиту персональных данных наших жителей, управление рисками. Благодарю всех, кто работает над улучшением безопасности в цифровой среде, чтобы каждый житель Чувашии чувствовал себя защищенным и уверенным в том, что его данные надежно защищены. Приятно видеть, что результаты нашей работы высоко оценены", - подчеркнул глава Чувашии.
 
Чувашская РеспубликаОлег Николаев (политик)Информационная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала