https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html

Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов

Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов - РИА Новости, 12.11.2024

Чувашия вошла в лидеры по информационной безопасности сайтов госорганов

Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:35

2024-11-12T16:35

2024-11-12T16:35

чувашская республика

олег николаев (политик)

информационная безопасность

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чувашия заняла лидирующие позиции в области информационной безопасности сайтов среди государственных органов России, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. По данным мониторинга, проведенного в 89 субъектах Федерации, сайт кабинета министров занял первое место, а сайт Государственного Совета — третье. "Данные показатели основаны на оценке безопасности веб-ресурсов, которую эксперты проводили по 100-балльной шкале. У двух наших сайтов поддомены вида "www" включены в сертификат безопасности TLS. То есть поддерживают защищенное соединение со своими посетителями и обеспечивают надежную защиту", - написал Николаев. Он добавил, что проект "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" продолжается и направлен на повышение уровня защищенности в регионе. "И важно понимать, что информационная безопасность охватывает не только киберзащиту, но и защиту персональных данных наших жителей, управление рисками. Благодарю всех, кто работает над улучшением безопасности в цифровой среде, чтобы каждый житель Чувашии чувствовал себя защищенным и уверенным в том, что его данные надежно защищены. Приятно видеть, что результаты нашей работы высоко оценены", - подчеркнул глава Чувашии.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег николаев (политик), информационная безопасность