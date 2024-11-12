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В Чите при обвале грунта погиб рабочий - РИА Новости, 12.11.2024
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14:26 12.11.2024 (обновлено: 14:32 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/chita-1983293374.html
В Чите при обвале грунта погиб рабочий
В Чите при обвале грунта погиб рабочий - РИА Новости, 12.11.2024
В Чите при обвале грунта погиб рабочий
Один рабочий погиб, второй получил травмы после обвала грунта во время прокладки газового трубопровода в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:26
2024-11-12T14:32
происшествия
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забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 12 ноя – РИА Новости. Один рабочий погиб, второй получил травмы после обвала грунта во время прокладки газового трубопровода в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкалью. "В ходе проведения земляных работ по прокладке газового трубопровода произошёл обвал земляного грунта. В следствие чего один человек травмирован, один человек, к сожалению, погиб", - приводятся в сообщении слова старшего оперативной группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Ивана Багова. Уточняется, что на месте обвала работают 16 человек и семь единиц техники. Ведутся следственные действия.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html
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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите при обвале грунта погиб рабочий

Рабочий погиб во время обвала грунта при прокладке газопровода в Чите

© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramОбвал грунта при земляных работах в Чите
Обвал грунта при земляных работах в Чите - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : МЧС Забайкальского края/Telegram
Обвал грунта при земляных работах в Чите
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ЧИТА, 12 ноя – РИА Новости. Один рабочий погиб, второй получил травмы после обвала грунта во время прокладки газового трубопровода в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкалью.
"В ходе проведения земляных работ по прокладке газового трубопровода произошёл обвал земляного грунта. В следствие чего один человек травмирован, один человек, к сожалению, погиб", - приводятся в сообщении слова старшего оперативной группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Ивана Багова.
Уточняется, что на месте обвала работают 16 человек и семь единиц техники. Ведутся следственные действия.
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