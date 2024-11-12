https://ria.ru/20241112/chita-1983293374.html
В Чите при обвале грунта погиб рабочий
В Чите при обвале грунта погиб рабочий - РИА Новости, 12.11.2024
В Чите при обвале грунта погиб рабочий
Один рабочий погиб, второй получил травмы после обвала грунта во время прокладки газового трубопровода в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:26
2024-11-12T14:26
2024-11-12T14:32
происшествия
чита
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983294427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abfffefbce56b4b71b9635cbff758e47.jpg
ЧИТА, 12 ноя – РИА Новости. Один рабочий погиб, второй получил травмы после обвала грунта во время прокладки газового трубопровода в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкалью. "В ходе проведения земляных работ по прокладке газового трубопровода произошёл обвал земляного грунта. В следствие чего один человек травмирован, один человек, к сожалению, погиб", - приводятся в сообщении слова старшего оперативной группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Ивана Багова. Уточняется, что на месте обвала работают 16 человек и семь единиц техники. Ведутся следственные действия.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html
чита
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983294427_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c4872452db2d0da45a47529e002de8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите при обвале грунта погиб рабочий
Рабочий погиб во время обвала грунта при прокладке газопровода в Чите