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Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях - РИА Новости, 12.11.2024
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15:26 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/chinovniki-1983309892.html
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях - РИА Новости, 12.11.2024
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях
Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:26
2024-11-12T15:26
суджанский район
курская область
алексей смирнов (политик)
политика
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей Смирнов после встречи с жителями Суджанского района, где был отправлен в отставку его глава Александр Богачев. "Я убедился, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры, на себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (с населением – ред.). Мы тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены", - сказал Смирнов журналистам. Он отметил, что прошедшая во вторник встреча с жителями Суджанского района стала еще одним подтверждением, что нужно более тесно выстраивать связь с населением. "И это будет сделано, тем более что здесь постоянные договорились открыть центры, которые будут работать ежедневно, в которых будут представители области, представители районов. Люди могут прийти в любое время, каждый день, с 9 утра до позднего вечера, получить в обычном режиме ответы на свои вопросы", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241112/khusnullin-1983298859.html
https://ria.ru/20241112/bogachev-1983254450.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, алексей смирнов (политик) , политика
Суджанский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Политика
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях

Курский губернатор Смирнов: чиновников, не работающих с жителями, могут заменить

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Курской области Алексей Смирнов
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Курской области Алексей Смирнов. Архивное фото
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей Смирнов после встречи с жителями Суджанского района, где был отправлен в отставку его глава Александр Богачев.
"Я убедился, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры, на себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (с населением – ред.). Мы тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены", - сказал Смирнов журналистам.
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Он отметил, что прошедшая во вторник встреча с жителями Суджанского района стала еще одним подтверждением, что нужно более тесно выстраивать связь с населением.
"И это будет сделано, тем более что здесь постоянные договорились открыть центры, которые будут работать ежедневно, в которых будут представители области, представители районов. Люди могут прийти в любое время, каждый день, с 9 утра до позднего вечера, получить в обычном режиме ответы на свои вопросы", - добавил губернатор.
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Суджанский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)Политика
 
 
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