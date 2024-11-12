https://ria.ru/20241112/chinovniki-1983309892.html
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях - РИА Новости, 12.11.2024
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях
Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:26
2024-11-12T15:26
2024-11-12T15:26
суджанский район
курская область
алексей смирнов (политик)
политика
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей Смирнов после встречи с жителями Суджанского района, где был отправлен в отставку его глава Александр Богачев. "Я убедился, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры, на себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (с населением – ред.). Мы тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены", - сказал Смирнов журналистам. Он отметил, что прошедшая во вторник встреча с жителями Суджанского района стала еще одним подтверждением, что нужно более тесно выстраивать связь с населением. "И это будет сделано, тем более что здесь постоянные договорились открыть центры, которые будут работать ежедневно, в которых будут представители области, представители районов. Люди могут прийти в любое время, каждый день, с 9 утра до позднего вечера, получить в обычном режиме ответы на свои вопросы", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241112/khusnullin-1983298859.html
https://ria.ru/20241112/bogachev-1983254450.html
суджанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджанский район, курская область, алексей смирнов (политик) , политика
Суджанский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Политика
Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях
Курский губернатор Смирнов: чиновников, не работающих с жителями, могут заменить
КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей Смирнов после встречи с жителями Суджанского района, где был отправлен в отставку его глава Александр Богачев.
"Я убедился, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры, на себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (с населением – ред.). Мы тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены", - сказал Смирнов журналистам.
Он отметил, что прошедшая во вторник встреча с жителями Суджанского района стала еще одним подтверждением, что нужно более тесно выстраивать связь с населением.
"И это будет сделано, тем более что здесь постоянные договорились открыть центры, которые будут работать ежедневно, в которых будут представители области, представители районов. Люди могут прийти в любое время, каждый день, с 9 утра до позднего вечера, получить в обычном режиме ответы на свои вопросы", - добавил губернатор.