https://ria.ru/20241112/chinovniki-1983309892.html

Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях

Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях - РИА Новости, 12.11.2024

Курский губернатор предупредил чиновников о возможных увольнениях

Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:26

2024-11-12T15:26

2024-11-12T15:26

суджанский район

курская область

алексей смирнов (политик)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965741525_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_f4e1f62962481c68000639e0a39f26ab.jpg

КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, заявил губернатор Алексей Смирнов после встречи с жителями Суджанского района, где был отправлен в отставку его глава Александр Богачев. "Я убедился, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры, на себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться (с населением – ред.). Мы тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены", - сказал Смирнов журналистам. Он отметил, что прошедшая во вторник встреча с жителями Суджанского района стала еще одним подтверждением, что нужно более тесно выстраивать связь с населением. "И это будет сделано, тем более что здесь постоянные договорились открыть центры, которые будут работать ежедневно, в которых будут представители области, представители районов. Люди могут прийти в любое время, каждый день, с 9 утра до позднего вечера, получить в обычном режиме ответы на свои вопросы", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20241112/khusnullin-1983298859.html

https://ria.ru/20241112/bogachev-1983254450.html

суджанский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджанский район, курская область, алексей смирнов (политик) , политика