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В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде - РИА Новости, 12.11.2024
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21:43 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/chelyabinsk-1983402298.html
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде - РИА Новости, 12.11.2024
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде
Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:43
2024-11-12T21:43
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщал Telegram-канал местного телевидения 31tv.ru, в Челябинске в подъезде жилого дома произошла драка между двумя мальчиками. На видео, размещенном в канале, видно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, в итоге позвал на помощь взрослого, видимо, отца одного из мальчиков. Тот схватил участника драки за куртку, "впечатал в стену, потом что-то ему говорил", потом отпустил, а через некоторое время сильно пнул ребенка и ушел. По данным ГУМВД России по региону, сотрудники полиции Челябинска начали проверку данной информации. СК возбудил 2 уголовных дела после инцидента. "Сотрудниками Отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску был установлен и задержан ранее не судимый мужчина, 1994 года рождения, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля", - говорится в сообщении. Задержанный доставлен в городское Управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html
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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде

В Челябинске задержали мужчину, сильно пнувшего ребенка в подъезде жилого дома

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщал Telegram-канал местного телевидения 31tv.ru, в Челябинске в подъезде жилого дома произошла драка между двумя мальчиками. На видео, размещенном в канале, видно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, в итоге позвал на помощь взрослого, видимо, отца одного из мальчиков. Тот схватил участника драки за куртку, "впечатал в стену, потом что-то ему говорил", потом отпустил, а через некоторое время сильно пнул ребенка и ушел.
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По данным ГУМВД России по региону, сотрудники полиции Челябинска начали проверку данной информации. СК возбудил 2 уголовных дела после инцидента.
"Сотрудниками Отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску был установлен и задержан ранее не судимый мужчина, 1994 года рождения, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля", - говорится в сообщении.
Задержанный доставлен в городское Управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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