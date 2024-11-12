https://ria.ru/20241112/chelyabinsk-1983402298.html
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде - РИА Новости, 12.11.2024
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде
Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:43
2024-11-12T21:43
2024-11-12T21:43
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщал Telegram-канал местного телевидения 31tv.ru, в Челябинске в подъезде жилого дома произошла драка между двумя мальчиками. На видео, размещенном в канале, видно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, в итоге позвал на помощь взрослого, видимо, отца одного из мальчиков. Тот схватил участника драки за куртку, "впечатал в стену, потом что-то ему говорил", потом отпустил, а через некоторое время сильно пнул ребенка и ушел. По данным ГУМВД России по региону, сотрудники полиции Челябинска начали проверку данной информации. СК возбудил 2 уголовных дела после инцидента. "Сотрудниками Отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску был установлен и задержан ранее не судимый мужчина, 1994 года рождения, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля", - говорится в сообщении. Задержанный доставлен в городское Управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html
https://ria.ru/20241104/marketpleys-1981814737.html
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_300854b73dee3869cdd0c175b3621bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде
В Челябинске задержали мужчину, сильно пнувшего ребенка в подъезде жилого дома