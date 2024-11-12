https://ria.ru/20241112/chelyabinsk-1983402298.html

В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде

В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде - РИА Новости, 12.11.2024

В Челябинске задержали мужчину, ударившего ребенка в подъезде

Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:43

2024-11-12T21:43

2024-11-12T21:43

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Челябинске, который в подъезде жилого дома сильно пнул мальчика, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщал Telegram-канал местного телевидения 31tv.ru, в Челябинске в подъезде жилого дома произошла драка между двумя мальчиками. На видео, размещенном в канале, видно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, в итоге позвал на помощь взрослого, видимо, отца одного из мальчиков. Тот схватил участника драки за куртку, "впечатал в стену, потом что-то ему говорил", потом отпустил, а через некоторое время сильно пнул ребенка и ушел. По данным ГУМВД России по региону, сотрудники полиции Челябинска начали проверку данной информации. СК возбудил 2 уголовных дела после инцидента. "Сотрудниками Отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску был установлен и задержан ранее не судимый мужчина, 1994 года рождения, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля", - говорится в сообщении. Задержанный доставлен в городское Управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html

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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия