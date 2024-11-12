https://ria.ru/20241112/cheljabinsk-1983277024.html

В Челябинске возбудили уголовные дела против мужчины, пнувшего ребенка

В Челябинске возбудили уголовные дела против мужчины, пнувшего ребенка - РИА Новости, 12.11.2024

В Челябинске возбудили уголовные дела против мужчины, пнувшего ребенка

Следственные органы возбудили два уголовных дела после инцидента в подъезде жилого дома в Челябинске, где мужчина ударил ногой 9-летнего мальчика, личность... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:27

2024-11-12T13:27

2024-11-12T13:42

происшествия

россия

челябинск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили два уголовных дела после инцидента в подъезде жилого дома в Челябинске, где мужчина ударил ногой 9-летнего мальчика, личность мужчины установлена, его разыскивают, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал Telegram-канал местного телевидения 31tv.ru, в Челябинске в подъезде жилого дома произошла драка между двумя мальчиками. На видео, размещенном в канале, видно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, в итоге позвал на помощь взрослого, видимо, отца одного из мальчиков. Тот схватил участника драки за куртку, "впечатал в стену, потом что-то ему говорил", потом отпустил, а через некоторое время сильно пнул ребенка и ушел. По данным ГУМВД России по региону, сотрудники полиции Челябинска начали проверку данной информации. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)", - говорится в сообщении. В настоящее время лицо, совершившее преступления, установлено, принимаются меры к его задержанию, уточняется в сообщении. СУСК проясняет, что инцидент произошел в подъезде дома по улице Бейвеля - мужчина применял насилие в отношении ребенка, в том числе нанес удар ногой по телу 9-летнего мальчика.

https://ria.ru/20241108/delo--1982677865.html

https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

россия

челябинск

челябинская область

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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)