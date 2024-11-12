https://ria.ru/20241112/cheljabinsk-1983276345.html

В Челябинске начали проверку после инцидента с мужчиной, пнувшим ребенка

В Челябинске начали проверку после инцидента с мужчиной, пнувшим ребенка - РИА Новости, 12.11.2024

В Челябинске начали проверку после инцидента с мужчиной, пнувшим ребенка

Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента в подъезде жилого дома, где мужчина грубо схватил ребенка, а после сильно пнул ногой, сообщила во... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:24

2024-11-12T13:24

2024-11-12T13:24

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента в подъезде жилого дома, где мужчина грубо схватил ребенка, а после сильно пнул ногой, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщает Telegram-канал местного телевидения 31tv.ru, в Челябинске в подъезде жилого дома произошла драка между двумя мальчиками. На видео, размещенном в канале, видно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, в итоге позвал на помощь взрослого, видимо, отца одного из мальчиков. Тот схватил участника драки за куртку, "впечатал в стену, потом что-то ему говорил", потом отпустил, а через некоторое время сильно пнул ребенка и ушел. "Сотрудники полиции Челябинска начали проверку информации, размещенной в ряде телеграм-каналов. На адрес направлены полицейские для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления детальной картины", - говорится в сообщении. Полиция обращается к родителям несовершеннолетнего, а также свидетелям и очевидцам произошедшего обратиться в правоохранительные органы по телефону 02/102 либо в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241108/delo--1982677865.html

https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

челябинск

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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)