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В Абхазии достаточно сил, чтобы обеспечить порядок, заявил Бжания

В Абхазии достаточно сил, чтобы обеспечить порядок, заявил Бжания - РИА Новости, 12.11.2024

В Абхазии достаточно сил, чтобы обеспечить порядок, заявил Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что ситуация в республике находится под контролем властей, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:20

2024-11-12T11:20

2024-11-12T11:37

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что ситуация в республике находится под контролем властей, сообщает пресс-служба главы государства."Власти Абхазии работают над разблокированием участков автомобильных дорог, которые были перекрыты оппозиционерами", - сказал Бжания в своем обращении.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

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Дарья Буймова

в мире, абхазия, сухум, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024