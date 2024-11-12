https://ria.ru/20241112/butylka-1983375243.html

В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку

В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку - РИА Новости, 12.11.2024

В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку

Житель Нижегородской области кинул бутылку в голову ребенку, мальчик госпитализирован, мужчина арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:24

2024-11-12T18:24

2024-11-12T18:24

происшествия

россия

нижегородская область

балахнинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области кинул бутылку в голову ребенку, мальчик госпитализирован, мужчина арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, обвиняемый, находясь около озера в деревне Могильцы Балахнинского района, кинул в область головы 11-летнего ребенка стеклянную бутылку, причинив ему телесные повреждения, вызвавшие тяжкий вред здоровью. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Вину мужчина признал частично, он заключен под стражу. Следователи СК устанавливают мотивы преступления.

https://ria.ru/20241112/ubiystvo-1983268676.html

россия

нижегородская область

балахнинский район

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происшествия, россия, нижегородская область, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф)