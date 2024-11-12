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В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку
В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку - РИА Новости, 12.11.2024
В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку
Житель Нижегородской области кинул бутылку в голову ребенку, мальчик госпитализирован, мужчина арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:24
2024-11-12T18:24
2024-11-12T18:24
происшествия
россия
нижегородская область
балахнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области кинул бутылку в голову ребенку, мальчик госпитализирован, мужчина арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, обвиняемый, находясь около озера в деревне Могильцы Балахнинского района, кинул в область головы 11-летнего ребенка стеклянную бутылку, причинив ему телесные повреждения, вызвавшие тяжкий вред здоровью. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Вину мужчина признал частично, он заключен под стражу. Следователи СК устанавливают мотивы преступления.
https://ria.ru/20241112/ubiystvo-1983268676.html
россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Балахнинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову ребенку
В Нижегородской области мужчина бросил бутылку в голову 11-летнему ребенку