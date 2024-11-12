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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.11.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:17
2024-11-12T17:17
2024-11-12T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "12 ноября около 16.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241102/pvo-1981529064.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью