https://ria.ru/20241112/borrel-1983348125.html

Боррель похвастался, что изменил правила ЕС ради поставок оружия Киеву

Боррель похвастался, что изменил правила ЕС ради поставок оружия Киеву - РИА Новости, 12.11.2024

Боррель похвастался, что изменил правила ЕС ради поставок оружия Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что доволен тем, что сумел "устранить табу" ЕС на предоставление Украине оружия, которым, в том числе,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:03

2024-11-12T17:03

2024-11-12T17:03

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что доволен тем, что сумел "устранить табу" ЕС на предоставление Украине оружия, которым, в том числе, совершались атаки на мирных жителей Донбасса и Белгорода. "Я доволен тем, что мне удалось устранить табу ЕС на финансирование военной помощи (Украине - ред.)... И это произошло, поскольку я достаточно энергично это предлагал", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais. Глава евродипломатии добавил, что, когда члены его команды предлагали ему план предоставления какой-либо суммы на вооружение Украины, он распоряжался добавить к этой сумме "еще два ноля". В конце октября посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли. В июле он отмечал, что увеличение поставок Западом оружия Украине привело к росту жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации. Ранее Мирошник заявлял, что западные партнеры Киева прекрасно видят, что поставляемое ими на Украину вооружение используется для убийства мирных граждан. Ранее австралийский журналист Джони Х заявил, что ВСУ используют западное оружие для ударов по детским садам и площадкам Белгорода. В декабре 2023 года начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241112/es-1983275924.html

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в мире, украина, россия, донбасс, жозеп боррель, родион мирошник, валерий герасимов, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, киев