https://ria.ru/20241112/bobrikovyj-1983350184.html

Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии

Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2024

Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии

Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:08

2024-11-12T17:08

2024-11-12T17:18

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белоруссия

сергей бобриков

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии, сообщило во вторник белорусское госагентство Белта. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. В том числе ЦИК зарегистрировал инициативную группу председателя Белорусского союза офицеров, замначальника консультативного отдела минобороны, члена партии "Белая Русь" Бобрикова. "Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил журналистам о решении прекратить свое участие в электоральной кампании по выборам президента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241030/belarus-1981005839.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, сергей бобриков