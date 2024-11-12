Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии
Член Белорусского союза офицеров Бобриков вышел из президентской гонки
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПредседатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков
Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии, сообщило во вторник белорусское госагентство Белта.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. В том числе ЦИК зарегистрировал инициативную группу председателя Белорусского союза офицеров, замначальника консультативного отдела минобороны, члена партии "Белая Русь" Бобрикова.
"Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил журналистам о решении прекратить свое участие в электоральной кампании по выборам президента", - говорится в сообщении.