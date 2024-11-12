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Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2024
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17:08 12.11.2024 (обновлено: 17:18 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/bobrikovyj-1983350184.html
Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии
Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2024
Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии
Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:08
2024-11-12T17:18
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белоруссия
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии, сообщило во вторник белорусское госагентство Белта. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. В том числе ЦИК зарегистрировал инициативную группу председателя Белорусского союза офицеров, замначальника консультативного отдела минобороны, члена партии "Белая Русь" Бобрикова. "Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил журналистам о решении прекратить свое участие в электоральной кампании по выборам президента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241030/belarus-1981005839.html
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в мире, белоруссия, сергей бобриков
В мире, Белоруссия, Сергей Бобриков
Бобриков вышел из президентской гонки в Белоруссии

Член Белорусского союза офицеров Бобриков вышел из президентской гонки

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПредседатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков
Председатель Республиканского совета общественного объединения Белорусский союз офицеров Сергей Бобриков - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков. Архивное фото
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии, сообщило во вторник белорусское госагентство Белта.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. В том числе ЦИК зарегистрировал инициативную группу председателя Белорусского союза офицеров, замначальника консультативного отдела минобороны, члена партии "Белая Русь" Бобрикова.
"Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил журналистам о решении прекратить свое участие в электоральной кампании по выборам президента", - говорится в сообщении.
Ольга Чемоданова подала в ЦИК Белоруссии документы о регистрации инициативной группы в поддержку ее выдвижения кандидатом в президенты - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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