https://ria.ru/20241112/blinken-1983325948.html

Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине

Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2024

Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник отправляется в Брюссель для обсуждения помощи Украине и встречи с союзниками по НАТО, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:08

2024-11-12T16:08

2024-11-12T16:19

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник отправляется в Брюссель для обсуждения помощи Украине и встречи с союзниками по НАТО, сообщили в госдепартаменте."Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встреч со своими партнерами по НАТО и Европейскому союзу, чтобы обсудить поддержку Украины", - говорится в сообщении.Поездка Блинкена в Брюссель станет первой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в СШАПоездка госсекретаря пройдет 12-13 ноября, после чего Блинкен отправится на Перу и Бразилию для сопровождения Байдена на саммитах АТЭС и G-20.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983175776.html

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брюссель

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в мире, сша, брюссель, украина, энтони блинкен, дональд трамп, нато