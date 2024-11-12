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Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2024
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16:08 12.11.2024 (обновлено: 16:19 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/blinken-1983325948.html
Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине
Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2024
Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник отправляется в Брюссель для обсуждения помощи Украине и встречи с союзниками по НАТО, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:08
2024-11-12T16:19
в мире
сша
брюссель
украина
энтони блинкен
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник отправляется в Брюссель для обсуждения помощи Украине и встречи с союзниками по НАТО, сообщили в госдепартаменте."Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встреч со своими партнерами по НАТО и Европейскому союзу, чтобы обсудить поддержку Украины", - говорится в сообщении.Поездка Блинкена в Брюссель станет первой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в СШАПоездка госсекретаря пройдет 12-13 ноября, после чего Блинкен отправится на Перу и Бразилию для сопровождения Байдена на саммитах АТЭС и G-20.
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983175776.html
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в мире, сша, брюссель, украина, энтони блинкен, дональд трамп, нато
В мире, США, Брюссель, Украина, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, НАТО
Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине

Госсекретарь США Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник отправляется в Брюссель для обсуждения помощи Украине и встречи с союзниками по НАТО, сообщили в госдепартаменте.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встреч со своими партнерами по НАТО и Европейскому союзу, чтобы обсудить поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Поездка Блинкена в Брюссель станет первой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США
Поездка госсекретаря пройдет 12-13 ноября, после чего Блинкен отправится на Перу и Бразилию для сопровождения Байдена на саммитах АТЭС и G-20.
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В миреСШАБрюссельУкраинаЭнтони БлинкенДональд ТрампНАТО
 
 
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